Стала известна дата суда над Алеком Болдуином по делу об убийстве украинки

Актеру Алеку Болдуину выдвинули обвинения от большого жюри штата Нью-Мексико, даже после закрытия дела. Его считают причастным к смерти оператора Галины Гатчинс, которая родилась в Украине.

Узнайте в материале, когда и где будут рассматривать дело Алека Болдуина и о чем просили адвокаты актера у прокуроров.

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Суд над Алеком Болдуином: когда состоится рассмотрение дела

Судебный процесс над Алеком Болдуином, которого обвиняют в убийстве украинского оператора Галины Гатчинс, запланирован на 9 июля. Уже прошло более двух лет со времени трагического события.

Дело будет рассматривать суд в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, согласно решению местного судьи. Показания свидетелей запланированы на 10 июля, а сам судебный процесс продлится до 19 июля.

Адвокаты режиссера ранее просили прокуроров рассмотреть дело как можно быстрее и требовали начала процесса 13 июня.

Мистер Болдуин занимается этим уже несколько лет. Мы просим ускорить процесс,

– заявила защита Алека.

Однако местный прокурор отклонил запрос из-за занятости в начале лета.

Болдуина обвиняют в убийстве украинки Галины Гатчинс: что известно

21 октября 2021 года на съемках фильма "Ржавчина" произошла трагедия, когда в результате выстрела Алека Болдуина из оружия, предназначенного для реквизита погибла оператор из Украины, Галина Гатчинс. Режиссер Джоэл Соуза тоже получил ранения.

С 31 января актера официально обвинили в непредумышленном убийстве. Весной 2023 года с него сняли обвинения, и через несколько месяцев семья оператора и Болдуин заключили мировое соглашение.

Но вскоре против Болдуина было возобновлено уголовное дело. Документ содержит два пункта новых обвинений.

Первый пункт: Алек Болдуин небрежно обращался с пистолетом, предназначенным в качестве реквизита.

Второй пункт: игнорировал или был равнодушным к безопасности на площадке.

Прокуроры пока воздерживаются от комментариев по поводу новых обвинений, тогда как адвокаты Алека Болдуина "с нетерпением" ждут суда. В случае признания актера виновным в непредумышленном убийстве, ему может грозить до 18 месяцев заключения.