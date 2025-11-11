Деми Мур – 63: как в начале карьеры выглядел самый красивый человек мира 2025 года
- Деми Мур празднует 63-й день рождения.
- Актриса снялась в таких известных фильмах, как "Призрак", "Стриптиз" и "Солдат Джейн", и недавно была названа самым красивым человеком мира 2025 года по версии журнала People.
Сегодня, 11 ноября, американская актриса празднует день рождения. Несмотря на свой возраст, Деми Мур всегда выглядит эффектно и доказывает, что цифра в паспорте просто неважна.
Звезда росла в не слишком хорошей семье, ведь мать с отчимом пьянствовали и часто меняли место жительства. Уже в 16 лет Деми Мур оставила школу и пошла работать в модельное агентство. Впоследствии попробовала себя в кино. Первую роль сыграла в сериале "Больница общего профиля", пишет 24 Канал.
Как Деми Мур выглядела в начале карьеры?
Мировую славу актрисе принесли несколько фильмов: "Призрак", "Стриптиз", "Непристойное предложение", "Солдат Джейн".
Интересно, что когда знаменитости было 18 лет, она впервые вышла замуж за мужчину, который был старше на двенадцать лет.
В первом браке Мур пробыла пять лет. Во второй раз вышла замуж за Брюса Уиллиса, в союзе с которым родила трех дочерей – Румер, Талулу и Скаут.
Несмотря на то, что женщина имеет статус бывшей жены "крепкого орешка", сегодня она всеми силами поддерживает Брюса, когда тот тяжело болеет.
Напомним, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию. Сегодня у Брюса Уиллиса отказывает мозг. Он также теряет речевые навыки.
Третьим мужем Деми Мур стал Эштон Кутчер. С ним она прожила семь лет. Как рассказывала актриса, он склонил ее к групповому сексу, а потом дважды изменил. За время брака женщина пережила выкидыш на шестом месяце беременности, а также депрессию, злоупотребление обезболивающими средствами, а также алкоголем, о чем откровенно пишет в книге "Наизнанку" (Inside Out). В 2011 пара развелась, после чего Эштон Кутчер сразу закрутил роман с Милой Кунис.
Интересные факты о Деми Мур
- У актрисы гетерохромия – глаза разного цвета (левый глаз – зеленый, правый – светло-коричневый). А в детстве она страдала от косоглазия, однако оперативные вмешательства смогли исправить эту проблему.
- Деми Мур занимается спортом и йогой, а также лечится пиявками, потому что считает, что это делает ее кожу свежей и подтянутой.
- Она написала автобиографию "Inside out: моя неидеальная история".
- Актриса коллекционирует фарфоровые куклы. По информации СМИ, коллекция насчитывает около двух тысяч штук.
Журнал People назвал Деми Мур самым красивым человеком мира 2025 года.