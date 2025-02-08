Церемония награждения состоялась в Калифорнии и отметила 30-ю годовщину премии Critics Choice Awards, пишет Кино24.

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После получения награды за свою работу в фильме "Субстанция" Деми Мур выступила с эмоциональной речью со сцены Critics Choice Awards. Актриса призналась, что не могла даже мечтать о таком признании, когда начинала работу над кинолентой.

Это было такое безумное путешествие. Не могу передать словами – когда я начинала свой путь в этом фильме, я никогда не могла представить, что окажусь здесь. Это настолько превзошло все, на что я могла надеяться. И я хочу сказать, что именно это признание, не только для меня, но и того, о чем этот фильм, что он пытается донести – ваше признание почти как эликсир. Это целебный бальзам для той самой проблемы, которую поднимает фильм. И я так благодарна не только за оценку моей игры, но и за то, что вы отметили этот фильм, этот жанр фильмов ужасов, которые обычно обходят вниманием и не замечают той глубины, которую они могут нести,

– сказала знаменитость.

Деми Мур также выразила благодарность режиссеру Корали Фарже, своей партнерше по фильму Маргарет Кволли и команде, которая работала над кинокартиной. Актриса завершила речь вдохновляющим посланием для начинающих кинематографистов, призвав их не терять надежды: "То, что чего-то еще не произошло, не означает, что этого не произойдет. Держитесь и знайте, что мечты сбываются.

Отметим, в фильме "Субстанция" 62-летняя Деми Мур исполнила роль Элизабет Спаркл, звезды фитнес-шоу, которая из-за возраста теряет возможность сниматься. Решившись на смелый шаг, ее героиня участвует в эксперименте с таинственным препаратом, известным как "Субстанция", обладающим способностью создавать совершенную копию человека. Это приводит к появлению ее младшей версии Сью (в исполнении Маргарет Кволли), присутствие которой заставляет героиню пожалеть о своем выборе.

Трейлер фильма "Субстанция": смотрите видео онлайн

Здесь важно вспомнить, что накануне Деми Мур за роль в этом фильме также получила "Золотой глобус 2025".