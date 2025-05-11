Празднование можно завершить вечером кино и посмотреть теплые ленты об отношениях мамы и ребенка. Что посмотреть на День матери – смотрите в подборке Кино 24.

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"Чумовая пятница"

Мать и дочь-подросток постоянно ссорятся. У них кардинально разные взгляды на все – моду, музыку и даже мужчин. Однажды они просыпаются и понимают, что поменялись телами. Все это из-за таинственного печенья с предсказаниями.

Этот фильм понравится как матерям, так и дочерям. Ведь бывают моменты, когда кажется, что тебя не понимают. Тогда так и хочется, чтобы человек хоть немного побыл в твоем теле. Именно поэтому "Безумная пятница" – обязательна к просмотру в День матери.

"Чумовая пятница": смотрите трейлер онлайн

"Девушки из Дерри"

Комедия рассказывает о девушках из Дерри и их друга Джеймса, которые сталкиваются с подростковыми проблемами в повседневной жизни. Все эти события происходят на фоне проблем в стране.

Но также здесь можно наблюдать за тем, которые родители взаимодействуют со своими детьми. Это веселая лента для просмотра с мамой, что позволит окунуться в иногда забавные случаи и понять материнское воспитание.

"Девушки из Дерри": смотрите трейлер онлайн

"Мамма Миа!"

Экранизация одноименного мюзикла, основанный на песнях группы ABBA, рассказывает о молодой девушке, которая вот-вот должна выйти замуж. Не рассказывая маме, она тайно приглашает на свадьбу трех мужчин, среди которых может быть ее настоящий отец.

Эта лента кроме веселья и танцев передает важный месседж и слова поддержки сильным и независимым матерям, которые сами воспитывали своих детей. Они также напоминают детям разного возраста, что мама рядом – это всегда важно.

"Мамма Миа!": смотрите трейлер онлайн

"Джинни и Джорджия"

Это словно модернизированная версия сериала "Девушки Гилмор", об этом даже шутит даже одна из героинь. Тревожная девушка Джинни и ее молодая мама Джорджия имеют тесные, но нетрадиционные отношения. Порой непонятно, кто кого воспитывает. Однако мать Джорджия готова на все, чтобы защитить своих детей.

В сериале много остроумных шуток, романтической драмы, интересные второстепенные сюжетные линии. Но центральная идея – это сложная, но всегда теплая связь между матерью и ребенком.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер онлайн