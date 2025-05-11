Святкування можна завершити вечором кіно та переглянути теплі стрічки про стосунки мами й дитини. Що подивитися на День матері – дивіться у добірці Кіно 24.

До слова Не лише "Титанік": 3 культові фільми про кохання

"Шалена п'ятниця"

Мати та донька-підліток постійно сваряться. У них кардинально різні погляди на все – моду, музику та навіть чоловіків. Одного дня вони прокидаються та розуміють, що помінялися тілами. Все це через таємниче печиво з передбаченнями.

Цей фільм сподобається як матерям, так і донькам. Адже бувають моменти, коли здається, що тебе не розуміють. Тоді так і хочеться, щоб людина хоч трішки побула у твоєму тілі. Саме тому "Шалена П'ятниця" – обов'язкова до перегляду у День матері.

"Шалена п'ятниця": дивіться трейлер онлайн

"Дівчата з Деррі"

Комедія розповідає про дівчат з Деррі та їхнього друга Джеймса, які стикаються з підлітковими негараздами у повсякденному житті. Всі ці події відбуваються на тлі негараздів у країні.

Але також тут можна спостерігати за тим, які батьки взаємодіють зі своїми дітьми. Це весела стрічка для перегляду з мамою, що дозволить зануритись у подекуди кумедні випадки й зрозуміти материнське виховання.

"Дівчата з Деррі": дивіться трейлер онлайн

"Мамма Міа!"

Екранізація однойменного мюзиклу, що базується на піснях гурту ABBA, розповідає про молоду дівчину, яка от-от має вийти заміж. Не розповідаючи мамі, вона таємно запрошує на весілля трьох чоловіків, серед яких може бути її справжній батько.

Ця стрічка окрім веселощів та танців передає важливий меседж та слова підтримки сильним і незалежним матерям, які самі виховували своїх дітей. Вони також нагадують дітям різного віку, що мама поруч – це завжди важливо.

"Мамма Міа!": дивіться трейлер онлайн

"Джинні та Джорджія"

Це немов модернізована версія серіалу "Дівчата Гілмор", про це навіть жартує навіть одна з героїнь. Тривожна дівчина Джинні та її молода мама Джорджія мають тісні, але нетрадиційні стосунки. Часом незрозуміло, хто кого виховує. Однак мати Джорджія готова на все, щоб захистити своїх дітей.

У серіалі багато дотепних жартів, романтичної драми, цікаві другорядні сюжетні лінії. Але центральна ідея – це складний, але завжди теплий зв'язок між матір'ю та дитиною.

"Джинні й Джорджія": дивіться трейлер онлайн