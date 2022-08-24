Знаковые фильмы, международное признание, тематика 90-х: чем поражает украинское кино Время Независимости

У украинского кино довольно непростая жизнь. Однако каждый год мы все становились лучше – отходили от советских нарративов к признанию собственной идентичности. Ко Дню Независимости редакция Кино 24 решила вспомнить путь украинского кино с 1991 года по сегодняшний день.

В нашем материале покажем успехи украинских фильмов за границей, назовем лучшие ленты Время Независимости, а также расскажем о том, как украинцы стали осознавать себя как нацию, понимать свою идентичность и снимать фильмы с украинской душой.

Сенцов назвал лучший фильм за весь 31 год Независимости Украины

Украинское кино Время Независимости: основные моменты, тематика, успехи, качественные фильмы

Отметим, что 1990-е годы ассоциируются у нас с расцветом криминального мира, романтизацией бандитизма и постсоветским хаосом в обществе. 2000-е – с прорывом цифровых технологий, информационным взрывом. К тому же тогда мы начали участвовать в первых международных фестивалях. Сегодня все киносообщество уверенно заявляет, что украинское кино стало частью европейского, мы видим стремительное развитие киноиндустрии, даже несмотря на войну. Нам есть чем гордиться. Благодаря украинскому кино о нас знает весь мир.

Украинское кино в 1990-х

Первые годы после распада Советского Союза смело можно назвать упадком. Ведь не было соответствующего органа, отвечающего за популяризацию украинского кино. Однако уже в 1991 году Юрий Ильенко создал и возглавил Госкино.

Однако успехов украинское кино не имело, если в 1990 году кинотеатры посещало 550 миллионов человек в год, то в 1999 году – около 5. Производство также показывало печальные результаты: с 45 упало до 4 фильмов в год, к тому же снятых на русском языке.

Известными режиссерами 1990-х были:

Дмитрий Томашпольский ("Будем жить", "Жестокая фантазия", "Две Юли"),

Григорий Кохан ("Бухта смерти", "Потерянные рассветы", "Убить шакала"),

Александр Муратов ("Танго смерти", "Долой стыд!", "Вальдшнепы"),

Юрий Ильенко ("Лебединое зеро. Зона", "Параджанов: партитура Христа до-мажор").

О чем снимали кино в 1990-х? Ленты этого времени имеют важное историческое значение, в частности, фильмы о Голодоморе, аварию на Чернобыльской АЭС и т.д. Эксклюзивные фото, кинохроники, документальные кинопортреты, истории свидетелей непростого прошлого, дневники иностранцев, видевших, как мы живем – это все в украинских фильмах 1990-х.

Основными темами, которые кинорежиссеры изображали в своих проектах, можно выделить:

Голодомор , созданный в 1932 – 1933 годах: "Голод-33", "Украинская ночь 33-го";

, созданный в 1932 – 1933 годах: "Голод-33", "Украинская ночь 33-го"; Дедовщина – о унижении чести и достоинства, традиционном явлении для советской армии: "Кислородный голод";

– о унижении чести и достоинства, традиционном явлении для советской армии: "Кислородный голод"; Чернобыль 1986 года: "Распад".

В те годы также снимали комедии ("Чувствующий милиционер"), и кино о любви ("Шамара").

Интересным проектом была картина о феномене Параджанова "Посещение", 1994 год. Этого кинорежиссера знает без преувеличения весь мир. Его фильмы – настоящее эстетическое и музыкальное удовольствие.

Сняв фильм о Параджанове, Анатолий Сырых создал серию документальных портретов художников 1960-х и собственный жанр документалистики, в котором сочетаются музыка, литература и визуальный материал.

"Посещение" 1994: смотрите фильм

Знаковые фигуры и фильмы 2000-х годов

В этот период чрезвычайную популярность получает Богдан Ступка, которым восхищались не только в Украине, но и за границей. Он сыграл более 100 ролей в кино и еще раз в театре.

В 1999 году вышла польско-украинская лента "Огнем и мечом" режиссера Ежи Гофмана. Этот фильм стал культовым в истории кинематографа. По словам международных критиков, Богдан Ступка профессионально и хорошо сыграл гетмана Богдана Хмельницкого.

"Огнем и мечом": смотрите речь Богдана Хмельницкого об Украине

Украинский зритель – лучший зритель в мире, и его благодарность и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы – граждане одной страны, и обязанность каждого – сохранить ее культурное богатство,

– говорил Богдан Ступка.

Позже Ступка сыграл в фильме "Молитва за гетмана Мазепу" (2001 год) Юрия Ильенко и сериале "Черная рада" (2000 год) Николая Засеева-Руденко.

"Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что имею возможность содействовать этому", – делился Ступка.

Важным периодом в истории Украины тогда можно назвать Оранжевую революцию. После нее Александр Кириенко в 2006 году снял драму "Оранжевое небо", а режиссер Иван Кравчишин – боевик "Прорвемся!".

Интересно, что события "оранжевой волны" тогда освещал и Алан Бадоев, снявший мелодраму "Оранджлав". Мировая премьера картины состоялась в Каннах и на немецком кинофестивале Mannheim-Heidelberg.

Знаковыми фигурами в 2000-х можно назвать Олеся Санина, которых работал над проектом "Мамай" (2003 год) и Олеся Янчука, занимавшегося производством фильма "Владыка Андрей" в 2008 году.

После 2010 года украинское кино начинает еще больше расцветать. В частности, именно в 2010 году прошел первый Одесский международный кинофестиваль. Тогда мы узнаем и другие фестивали: "Молодость", короткометражек Wiz-Art, документалок Docudays UA.

Особым фильмом того времени можно назвать "Гамера" Олега Сенцова, представившегося на международном кинофестивале в Роттердаме в 2012 году. Кроме этого, особого внимания заслуживает картина Олеся Санина "Поводырь".

Каким было украинское кино после 2014 года

Историческая драма "Поводырь" впервые вышла на экраны в 2014 году, сразу после Революции Достоинства, и собрала рекордный к тому времени бокс-офис. Лента об американском мальчике, сопровождающем слепого кобзаря Украиной в годы коллективизации и Голодомора, представляла Украину на Оскаре и многих международных кинофестивалях.

Зима 2013-2014 годов навсегда изменила историю украинцев. Сотни сознательных людей, а впоследствии вся нация, 21 ноября 2013 впервые восстали против действующего режима власти, чтобы иметь европейское будущее. Об этом периоде нашей истории создано немало украинских качественных фильмов, ведь Евромайдан повлиял на творчество не только литературоведов, живописцев, издателей, но и на режиссеров.

А что самое важное – после революции достоинства появилось и больше зрителей, желающих смотреть украинское кино.

Фильмы о Революции достоинства, снятые в 2015, 2016 годах:

"Зима в огне: борьба Украины за свободу";

"Всё пылает";

"Сменившая зима";

"Женские лица революции";

"Евромайдан. Черновой монтаж";

"Музей "Революция";

"Зима в огне: борьба Украины за свободу";

"Евромайдан. Черновой монтаж";

"Молитва за Украину";

"Майдан. Искусство сопротивления" и другие.

Удачи на международных кинофестивалях современного кино

Прежде всего, стоит отметить, что благодаря участию на различных фестивалях, мы еще раз убеждаемся, что украинское кино существует. Особенно для режиссеров, продюсеров, сценаристов и актеров – это важный этап в их карьере, ведь бесспорно говорит о мировом признании.

За последние несколько лет нам, безусловно, есть, что показать. Даже после 2014 года, как сообщал Олег Сенцов в интервью 24 каналу, появилось немало новых лиц, создающих действительно крутые проекты. Эта волна кино продолжается все еще. Несмотря на полномасштабное вторжение, режиссеры, актеры, сценаристы пытаются показать величие украинского народа, нашу идентичность, свободу, достоинство и справедливость.

Тема Эта война началась с Крыма и Крымом закончится, – знаковое интервью с Олегом Сенцовым

Многие украинские фильмы принимают участие в международных кинофестивалях. Если принимать во внимание фильмы за последние три года, то достижений было немало.

2020 год: победы и номинации

"Плохие дороги" Наталки Ворожбит номинация в программе "Международная неделя критиков" (Венецианский кинофестиваль);

Наталки Ворожбит номинация в программе "Международная неделя критиков" (Венецианский кинофестиваль); "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик – номинация в категории Generation 14plus (Берлинский кинофестиваль) и победа на Санденсе за лучшую режиссуру.

2021 год: победы и номинации

"Ольга" Эли Граппа получила приз сообщества писателей и композиторов SACD за лучший сценарий юбилейной 60-й Каннской недели критики (Каннский кинофестиваль);

Эли Граппа получила приз сообщества писателей и композиторов SACD за лучший сценарий юбилейной 60-й Каннской недели критики (Каннский кинофестиваль); "Бабий яр. Контекст" скандального режиссера и космополита Сергея Лозницы получил премию "Золотой глаз" (Каннский кинофестиваль);

скандального режиссера и космополита Сергея Лозницы получил премию "Золотой глаз" (Каннский кинофестиваль); "Носорог" Олега Сенцова, "Цензорка" Питера Керекеса и "Отблеск" Валентина Васяновича (2021 год, секция "Горизонты" – мировая премьера лент состоялась в сентябре 2021 года в Венеции);

Олега Сенцова, Питера Керекеса и Валентина Васяновича (2021 год, секция "Горизонты" – мировая премьера лент состоялась в сентябре 2021 года в Венеции); "Стоп-Земля" Екатерины Горностай получила "Хрустального медведя" за лучший художественный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы Generation 14plus (Берлинский кинофестиваль).

"Носорог" 2021: смотрите трейлер

Отдельно хотели бы отметить картину "Мать Апостолов", которая с начала своей премьеры в 2021 году одержала около 60 побед. Фильм завоевал первые места во многих странах мира: Германии, Японии, Китая, Индии, Соединенных Штатов и Гонконге. Организаторы кинофестиваля в Гонконге отметили, что были "поражены фильмом до глубины души".

Картина посвящена матерям наших защитников, ушедших бороться за свободу Украины еще в 2014 году.

2022 год: победы и номинации

В этом году отношение к украинским фильмам особенное. Сегодня Россия ведет циничную борьбу против украинского народа. Однако украинское кино развивается и борется за новые победы за рубежом.

В этом году украинские фильмы были представлены на Каннском кинофестивале, в частности "Памфир" и "Видение бабочки". Победы одержали:

"Слушая мир" получил DAE Award на кинорынке Marché du Film в рамках секции Cannes Docs;

получил DAE Award на кинорынке Marché du Film в рамках секции Cannes Docs; "Почему я жив" получила награду номинации Best Feature Film Director;

получила награду номинации Best Feature Film Director; "Мариуполис 2" получила награду от жюри премии "Золотой глаз";

получила награду от жюри премии "Золотой глаз"; "Ты – космос" (U are the Universe) украинского режиссера Павла Острикова получил награду First Cut Lab Award;

(U are the Universe) украинского режиссера Павла Острикова получил награду First Cut Lab Award; "Славная революция" победил среди студенческих работ международного конкурса La Cinef.

Кроме номинации в Каннах, "Видение бабочки" Максима Наконечного одержал победу в Сербии. Международное жюри критиков 29-го Фестиваля европейского кино в Паличе признало фильм Максима Наконечного лучшим в конкурсной программе "Параллели и встречи". А "Памфир" в Сербии оценили за лучшую режиссуру.

Кроме этого, отличился фильм Олега Сенцова "Носорог", который стал лучшим на польском фестивале Любушское кинолето (Lubuskie Lato Filmowe), проходившем в Лагуве. Лента получила гран-при фестиваля - "Золотое гроздье".

Каким будет украинское кино после победы

Режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, сказал 24 каналу, что может быть пауза, но потом новая волна. "Возможно, это будет как итальянский неореализм, который после войны дал очень мощную энергию для себя и других стран. После итальянского неореализма пошла новая французская волна, потом кино в Советском Союзе, новый Голливуд в США. Поэтому, возможно, кино будет таким, что даст толчок для европейской арены. Увидим", – сказал он.

Но следует сказать, что даже во время войны режиссеры снимают документальные картины, в которых изобразят героическую украинскую нацию, выживание в оккупации, русско-украинскую войну. Среди них:

"Кровавая нефть" о сопротивлении украинцев;

"Тихий террор. Хроники ада";

"Украина в огне 2" и другие.

В частности, 22 августа на 24 канале состоялась премьера фильма "Мариуполь. Неутраченная надежда" режиссера Максима Литвинова. Это часть цикла документальных фильмов в рамках проекта "А потом пришли "братья", которое ко Дню Независимости Украины сняло Объединение Украинских Продюсеров. Также в цикл фильмов входят ленты "Девять жизней", "Вокзал надежды" и Утраченный дом". Все 4 киноленты вы можете посмотреть на 24 канале.

"Мариуполь. Неутраченная надежда": смотрите премьеру

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"Потерянный дом": смотрите премьеру