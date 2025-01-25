Кроме того, он озвучивал немало крутых фильмов и мультфильмов, в которых его голос можно услышать в роли разных персонажей. В списке фильмов и мультфильмов, где можно услышать голос президента, есть абсолютно проекты, демонстрирующие разнообразие талантов Зеленского.

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Ленты, которые озвучил Владимир Зеленский

"Хортон"

В 2008 году на большие экраны вышел американский анимационный фильм "Хортон", который стал популярным среди зрителей всех возрастных категорий. Этот мультфильм рассказывает историю слона, по имени Хортон, который находит в джунглях маленький, почти невидимый мир, находящийся под угрозой уничтожения. Однако, кроме самого слона, в фильме есть и немало других цветных персонажей.

"Хортон": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Одним из таких персонажей является мэр Хтовска Дрибняк, который является главой маленького города, живущего на цветке, находящегося на листке дерева. Эту роль в украинской версии фильма озвучил сам Владимир Зеленский.

"Рейган"

Документальный фильм американского режиссера Юджина Ярецкого о жизни 40-го президента США Рональда Рейгана стал важным вкладом в кинематографическое наследие, посвященное выдающимся политическим деятелям. Лента, которая была представлена на престижном фестивале Sundance в 2011 году, охватывает не только политическую карьеру Рейгана, а и его период работы в Голливуде, где он получил известность как актер.

"Рейган": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм состоит из интервью и комментариев людей, которые работали в администрации Рейгана, а также из редких архивных кадров, помогающих раскрыть больше аспектов его личной жизни и политической деятельности. Режиссер стремился показать Рейгана не только как президента, но и как человека, который смог трансформироваться из актера в одного из самых известных политических лидеров XX века.



Особенностью этой ленты стало то, что для показа документального фильма на украинском телеканале "1+1" Владимир Зеленский озвучил Рейгана.

"Приключения Паддингтона"

Голосом Владимира Зеленского заговорил добрый мишка Паддингтон, знаменитый персонаж из книг Майкла Бонда, который стал настоящей любимицей детей и взрослых.

Паддингтон – это маленький мишка из Перу, который обожает апельсиновое варенье и всегда имеет его при себе. Его мечта – найти новый дом в Великобритании, и после того, как он приезжает в Лондон, он попадает во множество забавных приключений.

"Приключения Паддингтона": смотрите онлайн трейлер мультфильма

В двух частях комедийного фильма "Паддингтон" Зеленский озвучивал этого добродушного мишку, добавляя своему персонажу шарма, юмора и теплой доброты.