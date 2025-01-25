Крім того, він озвучував чимало крутих фільмів та мультфільмів, в яких його голос можна почути в ролі різних персонажів. У списку фільмів і мультфільмів, де можна почути голос президента, є абсолютно проєкти, що демонструють різноманітність талантів Зеленського.
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Стрічки, які озвучив Володимир Зеленський
"Хортон"
У 2008 році на великі екрани вийшов американський анімаційний фільм "Хортон", який став популярним серед глядачів усіх вікових категорій. Цей мультфільм розповідає історію слона, на ім'я Хортон, який знаходить у джунглях маленький, майже невидимий світ, що перебуває під загрозою знищення. Однак, крім самого слона, у фільмі є й чимало інших кольорових персонажів.
"Хортон": дивіться онлайн трейлер мультфільму
Одним із таких персонажів є мер Хтовська Дрібняк, який є головою маленького міста, що живе на квітці, що знаходиться на листку дерева. Цю роль в українській версії фільму озвучив сам Володимир Зеленський.
"Рейган"
Документальний фільм американського режисера Юджина Ярецького про життя 40-го президента США Рональда Рейгана став важливим внеском у кінематографічну спадщину, присвячену видатним політичним діячам. Стрічка, яка була презентована на престижному фестивалі Sundance у 2011 році, охоплює не лише політичну кар'єру Рейгана, а і його період роботи в Голлівуді, де він здобув популярність як актор.
"Рейган": дивіться онлайн трейлер фільму
Фільм складається з інтерв'ю та коментарів людей, які працювали в адміністрації Рейгана, а також з рідкісних архівних кадрів, що допомагають розкрити більше аспектів його особистого життя та політичної діяльності. Режисер прагнув показати Рейгана не лише як президента, але і як людину, яка змогла трансформуватися з актора в одного з найвідоміших політичних лідерів XX століття.
Особливістю цієї стрічки стало те, що для показу документального фільму на українському телеканалі "1+1" Володимир Зеленський озвучив Рейгана.
"Пригоди Паддінгтона"
Голосом Володимира Зеленського заговорив добрий ведмедик Паддінгтон, знаменитий персонаж із книжок Майкла Бонда, який став справжньою улюбленицею дітей та дорослих.
Паддінгтон – це маленький ведмедик з Перу, який обожнює апельсинове варення і завжди має його при собі. Його мрія – знайти новий дім у Великій Британії, і після того, як він приїжджає до Лондона, він потрапляє в безліч кумедних пригод.
"Пригоди Паддінгтона": дивіться онлайн трейлер мультфільму
У двох частинах комедійного фільму "Паддінгтон" Зеленський озвучував цього добродушного ведмедика, додаючи своєму персонажу шарму, гумору та теплої доброти.