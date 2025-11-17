Студенческие годы – это не только об учебе. Это первые большие свободы, дружбы на всю жизнь, поиски себя и даже хаосы, из которых и вырастают лучшие воспоминания. Фильмы, которые подготовил 24 Канал, настолько точно передают атмосферу студенчества, что после просмотра захочется снова сидеть на лекциях, бегать в кафе поблизости или собираться на вечеринки с одногруппниками.

Фильмы ко Дню студента

"Дневники студенток по обмену", 2021

Рейтинг IMDb: 5,4

Комедийная история о трех студентках, которые отправляются на семестровую программу обмена в Европу и решают вести общий дневник. В нем они записывают не только приключения, но и собственные страхи, разочарования и первые взрослые решения. Культурные шоки, новые отношения, конфликты и неожиданные вызовы делают их стажировку совсем не такой, как они представляли. Но именно через хаос, ошибки и дружбу они находят себя.

"Дневники студенток по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

"Душа компании", 2018

Рейтинг IMDb: 5,6

После внезапного развода домохозяйка Диана решает начать все с нуля – и возвращается в университет, чтобы завершить обучение. Она случайно оказывается на одном курсе со своей дочерью, из-за чего их жизнь превращается в череду комедийных приключений. Обучение, новые знакомства и безумные студенческие вечеринки помогают Диане не только найти себя, но и наконец почувствовать свободу, которой она никогда не имела.

"Душа компании": смотрите онлайн трейлер фильма

"Блондинка в законе", 2001

Рейтинг IMDb: 6,5

Эл Вудс – модница, королева женского клуба и любимица всех вокруг, вдруг решает поступить в Гарвардскую школу права, чтобы вернуть своего парня. Но когда оказывается, что он ее недооценивал, Эл берется за обучение серьезно. Она доказывает, что интеллект и стиль могут существовать вместе, а сила характера весит больше, чем чужие представления о ней.

"Блондинка в законе": смотрите онлайн трейлер фильма

