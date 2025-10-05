Редакция Кино 24 поздравляет всех учителей с профессиональным праздником и по этому случаю подготовила подборку тематических фильмов. Подробнее – в материале.

Смотрите также 3 рейтинговых фильма о путешествиях, от которых перехватывает дыхание

Подборка фильмов о школе и учителях

"Учитель на замену" (2011)

Режиссером этого драматического фильма является Тони Кей, а главную роль сыграл обладатель кинопремии Оскар Эдриен Броуди. В ленте рассказывается об учителе на замену Генри Барта, который должен преподавать в школе, где нецензурная лексика и оскорбления педагогов является нормой. Рассказ сопровождается размышлениями мужчины.

"Учитель на замену": смотрите трейлер онлайн

"Домашняя работа" (2011)

Ученик старшей школы Джордж имеет талант художника, однако он не выполняет домашнюю работу, поэтому оказывается на испытательном сроке. Однажды парень поднимается на школьную крышу, где встречает Салли, в которую влюбляется.

"Домашняя работа": смотрите трейлер онлайн

"Дрянные девчонки" (2004)

Долгое время Кейди вместе с родителями прожила в Африке. Впоследствии девушка переезжает в США и идет в школу. Главная героиня знакомится с компанией популярных девушек, лидером которых является Реджина.

Впоследствии Кейди влюбляется в бывшего парня Реджины, поэтому ситуация становится напряженной.

"Дрянные девчонки": смотрите трейлер онлайн

Заметим! На днях наша редакция рассказывала о лучших медицинских сериалах.