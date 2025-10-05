Редакція Кіно 24 щиро вітає всіх учителів з професійним святом і з цієї нагоди підготувала добірку тематичних фільмів. Детальніше – у матеріалі.

Добірка фільмів про школу і вчителів

"Учитель на заміну" (2011)

Режисером цього драматичного фільму є Тоні Кей, а головну роль зіграв володар кінопремії Оскар Едрієн Броуді. У стрічці розповідається про вчителя на заміну Генрі Барта, який повинен викладати в школі, де нецензурна лексика й образи педагогів є нормою. Розповідь супроводжується роздумами чоловіка.

"Учитель на заміну": дивіться трейлер онлайн

"Домашня робота" (2011)

Учень старшої школи Джордж має талант художника, однак він не виконує домашню роботу, тож опиняється на випробувальному терміні. Одного разу хлопець підіймається на шкільний дах, де зустрічає Саллі, в яку закохується.

"Домашня робота": дивіться трейлер онлайн

"Погані дівчиська" (2004)

Довгий час Кейді разом з батьками прожила в Африці. Згодом дівчина переїжджає до США і йде до школи. Головна героїня знайомиться з компанією популярних дівчат, лідеркою яких є Реджина.

Згодом Кейді закохується в колишнього хлопця Реджини, тож ситуація стає напруженою.

"Погані дівчиська": дивіться трейлер онлайн

