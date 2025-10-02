Якщо ви фанат серіалів на тему медицини, або залишились у захваті від довгої історії про "Доктора Хауса", то на Кіно 24 пропонуємо подивитись й інші історії, які мають шанс стати улюбленими.

До теми Багато хто у ЗСУ: де зараз і як змінилися актори серіалу "Швидка"

Американський серіал "Доктор Хаус" виходив на телеекрани з 2004 по 2012 роки. Сюжет крутився довкола геніального, але неординарного лікаря Грегорі Хауса. У нього нестандартний підхід до пацієнтів, він з легкістю нехтує правилами, але унікальне мислення дозволяє розв'язувати навіть найскладніші медичні загадки.

"Анатомія Ґрей" / "Анатомія пристрасті", 2005 – дотепер

Сюжет розповідає про життя та роботу молодих лікарів лікарні Сієтла. Головна героїня починає стажуватись як лікар-хірург і поступово вчиться поєднувати кар'єру та особисте життя. У центрі історій – не лише медичні випадки, а й дружба, кохання, зради та пошуки себе.

Цікаво, що цей серіал є найдовшою американською медичною драмою, яка виходить в ефір.

Серіал "Анатомія Ґрей": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Швидка допомога", 1994 – 2009

Серіал розповідає про лікарню у Чикаго, де лікарі швидкої допомоги щодня стикаються зі смертю та життям. Кожна серія показує реалістичні медичні випадки та роботу в умовах неймовірного стресу. "Швидка допомога" поєднує драму, соціальні проблеми та особисті історії медиків. Цікаво, що деяким акторам ця стрічка принесла справжню славу.

Кадр із серіалу "Швидка допомога" / Кадр із фільму

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Хороший лікар", 2017 – 2024

Молодий хірург Шон Мерфі страждає на аутизм та синдром саванта (це рідкісний стан, коли людина з порушеннями розвитку (найчастіше аутизмом) демонструє виняткові, екстраординарні здібності в одній чи кількох вузьких сферах, таких як феноменальна пам'ять, надзвичайні математичні обчислення, музичний талант або мистецькі здібності). Та його унікальні здібності допомагають рятувати життя пацієнтів.

Серіал показує боротьбу головного героя за визнання серед колег, складні моральні вибори та прагнення довести, що талант важливіший за будь-які стереотипи.

"Хороший лікар": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чорний код" / "Реанімація", 2015 – 2018

Дії відбуваються в одній з найбільш завантажених лікарень Лос-Анджелеса, де лікарі постійно працюють на межі своїх можливостей. Серіал фокусується на швидких рішеннях, які часто визначають життя чи смерть пацієнта, а також на тому, як під тиском великого потоку хворих змінюється психологія медиків.

"Чорний код" показує життя лікарів за лаштунками героїчних дій – їхні страхи, надії та особисті проблеми, які ніхто не бачить за дверима операційної.

"Чорний код": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також дізнавайтесь, що можна подивитись на Netflix, коли хочеться "перезавантажити" мозок.