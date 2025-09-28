Стримінгова платформа Netflix має безліч варіантів для такого настрою. Кіно 24 зібрав добірку серіалів, які допоможуть відпочити та гарно провести свій час.

Що подивитись на Netflix?: легкі серіали на вечір

"Я ніколи не… "

Деві – 15-річна американка індійського походження. Після втрати батька вона хоче почати життя з чистого аркуша. Дівчина мріє стати популярною у школі й нарешті зустріти хлопця своєї мрії. Однак через запальний характер її плани постійно руйнуються кумедними ситуаціями.

"Я ніколи не… ": дивіться трейлер серіалу онлайн

"У кращому світі"

Після смерті Елеонор несподівано прокидається й дізнається, що потрапила до кращого світу – райську версію потойбіччя. Однак річ у тім, що за життя жінка була зовсім не хорошою людиною. Щоб залишитися в райському місці, вона намагається навчитися стати кращою версією себе. А з цим їй допоможе "ідеальний" наставник.

"У кращому світі ": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Бруклін 9-9"

Сюжет серіалу розповідає про команду детективів, яка розслідує злочини в Брукліні. Втім, понад усе у відділі поліції цінують гумор і дружбу. Джейк Перальта – талановитий, але безвідповідальний детектив, який завжди потрапляє в кумедні ситуації. Разом з ним працює Емі Сантьяго, яка розкриває справи та стикається з абсурдністю бюрократії. Водночас їхній бос Рей та інші колеги створюють веселий хаос у відділі, за яким цікаво спостерігати.

"Бруклін 9-9": дивіться трейлер серіалу онлайн

