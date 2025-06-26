Стало известно, кто будет режиссером следующего фильма о легендарном Джеймсе Бонде
- Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде.
- Вильнев известен успешными фильмами "Дюна".
Легендарный Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде. Ни для кого не секрет, что он с бешеным успехом выпустил в свет две совершенно блестящие части "Дюны".
А теперь 57-летний режиссер будет работать над фильмом о своем кумире. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание AP.
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Дени Вильнев станет режиссером фильма о Джеймсе Бонде: что известно
Продюсерами новой ленты станут Эми Паскаль и Дэвид Гейман. Дени Вильнев станет режиссером. Он признается, что это невероятно большая ответственность для него.
Я фанат Бонда до мозга костей. Для меня это священная территория. Я намерен сохранить традицию и одновременно открыть путь для новых миссий в будущем. Это огромная ответственность, но также невероятное волнение и большая честь для меня,
– сказал Вильнев.
Хотя фанаты всегда довольно скептически относятся к спин-оффов, однако создатели, которые получили контроль над франшизой, заверили сторонников, что Джеймс Бонд будет в руках одного из лучших современных режиссеров.
На место Дени Вильнева также претендовали такие кинотворцы: Эдвард Бергер ("Конклав"), Пол Кинг ("Паддингтон 2"), Эдгар Райт ("На драйве") и Джонатан Нолан (соавтор "Мир Дикого Запада").
Больше подробностей о фильме пока не раскрывают. Известно, что этим летом Дени Вильнев будет снимать третью часть "Дюны", поэтому, вероятно, после производства начнется работа над лентой о легенде – Джеймса Бонда.
Кстати, фильм "Дюна: Часть вторая" снимали на объективы украинской компании. Читайте подробности – по ссылке.