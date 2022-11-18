Неизвестные обстреляли автомобиль Дениз Ричардс и Аарона Файперса, когда они добирались до телестудии в Лос-Анджелесе. Это произошло 15 ноября, во вторник.

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Дениз Ричардс с мужем Аароном Файперсом попали под обстрел в Лос-Анджелесе

По информации TMZ, звезда "Друзей" и фильмов "Звездный десант", "Дикие штучки", "Убийственная красота", "И всего мира мало" Дениз Ричардс сидела у мужчины, который был за рулем. При подборе на работу, за ними ехал автомобиль с агрессивным водителем, который впоследствии выстрелил в супругов. Пуля пробила заднюю часть машины Ford Shelby F-150 со стороны водителя, но ни Дениз Ричардс, ни Аарон Файперс не пострадали.

Дениз сильно испугалась и постоянно плакала после инцидента. Впоследствии она справилась с эмоциями и продолжила работу на студии. Домой звездные супруги сопровождали полисмен.