Блестящий высокорейтинговый детектив, который точно оценит каждый любитель жанра

Если вы устали от большого списка задач и работы, стоит найти время, чтобы восстановить свой внутренний ресурс. В этом прекрасно поможет просмотр хорошего фильма.

Для фанатов детективов прекрасно подойдет лента "Тайны Лос-Анджелеса". В материале Кино 24 мы рассказываем больше о сюжете.

Советуем Неожиданные нововведения в Оскаре: киноакадемия добавила новую номинацию, о которой просили годами

О чем сюжет фильма "Тайны Лос-Анджелеса"

Эта высокорейтинговая история рассказывает о "темной стороне" Лос-Анджелеса 1950-х. Кстати, лента получила положительные отзывы от критиков и 9 номинаций на Оскар.

Все подозрительно... все продаются... у всего есть своя обратная сторона,

– говорится в анонсе фильма.

"Тайны Лос-Анджелеса": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета, история о трех детективах, которые расследуют массовое убийство в кафе "Ночная Сова".

После того как местного мафиозного босса Микки Коэна сажают за решетку, в преступном мире начинается кровавая борьба за власть. Мафиози рвутся к трону, а полиция пытается остановить хаос. В центре событий – трое копов, каждый со своими принципами, амбициями и темными тайнами.

Они втянуты в опасную игру коррупции, заговоров и предательства. И все усложняется еще больше, когда выясняется: они – не только коллеги, но и соперники в любовном треугольнике с роковой женщиной из роскошного борделя.