3 самых легендарных детективных фильма всех времен, которые держат в напряжении до последнего

Если вы ищете лучший вариант, как провести вечер пятницы, то просмотр детектива станет идеальным решением. Легендарные киноистории, которые полюбились миллионам зрителей по всему миру.

Кино 24 собрали для вас три шикарные детективные фильмы, которые стали одними из самых успешных в истории кино. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь сегодня или на выходных.

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"Шерлок Холмс"

В мире есть немало фильмов, сериалов, книг, посвященных легендарному детективу Шерлоку Холмсу. Один из них – это детектив 2009 года, который покорил сердца зрителей по всему миру. Он имеет высокий рейтинг и лучшие отзывы от фанатов жанра.

По сюжету, легендарный детектив Шерлок Холмс вместе со своим верным другом Ватсоном берутся за дело, которое требует как физической, так и умственной подготовки. Их враг действительно угрожает всему Лондону. Поэтому, самое время включить свои методы дедукции и мышления.

"Шерлок Холмс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мементо"

Это топовый высокорейтинговый детектив 2000-го года, который рассказывает о Леонарде Шелби. Этот человек изысканно и дорого одевается, ездит на новеньком авто, однако почему-то проживает в дешевых мотелях. Почему, спросите вы?

У него есть особая цель в жизни – это найти убийцу жены. Однако есть некоторые проблемы. У мужчины редкая форма амнезии. Поэтому, помня все до убийства, он не помнит, что было несколько минут назад.

"Мементо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бессонница"

Во время белых ночей на Аляску, в небольшой и тихий городок, приезжают двое детективов из Лос-Анджелеса – опытный Уилл Дормер и его напарник Хэп Экхарт.

Вместе с местным офицером, молодой и задорной Элли Барр, они расследуют жестокое убийство 17-летней школьницы, которое шокировало всю общину.

"Бессонница": смотрите онлайн трейлер фильма

Элли восхищается Дормером, досконально изучила его прошлые дела и искренне считает его примером для подражания. В то же время Дормера и Хэпа беспокоит совсем другое – они пытаются найти способ избежать ответственности перед отделом внутренних расследований, который копается в их непростом прошлом.

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