Если вы ищете динамический детективный сериал для вечернего просмотра, в подборке 24 Канала предлагаем вам ознакомиться с 5 интересными проектами, которые вы просмотрите на одном дыхании.

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5 детективных сериалов, которые вы полюбите из первой серии

"Алиенист"

Год: 2018

Количество сезонов: 2

Американский исторический драматически детективный телесериал, созданный на основе одноименного романа американского писателя Калеба Карра. В 1896 году, в конце 19 века, Нью-Йорк окунулся в ужасную серию убийств, смутивших город. Неизвестный преступник безжалостно убивал детей в городских темных переулках, причем каждое убийство оказывалось сверхсложным и жестоким, словно выполнялся кровавый ритуал.

"Алиенист": смотрите трейлер

"Настоящий детектив"

Год: 2014

Количество сезонов: 3

Американский детективный телесериал, созданный Ником Пиццолаттом. Главные герои – два детектива. В 2012 году, в штате Луизиана, возобновляется расследование дела о серийных убийствах, произошедших в 1995 году. Эти два детектива познакомились 17 лет назад, когда началась распространенная охота на убийцу. История разворачивается в настоящее время и переходит обратно в середину 1990-х годов, раскрывая детали их совместного поиска обидчиков.

"Настоящий детектив": смотрите трейлер онлайн

"Охотник за умом"

Год: 2017

Количество сезонов: 2

Драматический сериал Netflix, рассказывающий о конце 1970-х годов 20 века в США. В центре истории – Билл Тенч и Голден Форд – агенты Федерального бюро расследований, умеющие мастерски задерживать наиболее опасных серийных убийц.

"Охотник за умом": смотрите трейлер онлайн

"Последователи"

Год: 2013

Количество сезонов: 3

Агент ФБР Райан Гарди был причастен к расследованию дела о серийном убийце Джо Кэрролла, которого он арестовал девять лет назад. Однако, во время пребывания Кэрролла в заключении, он, используя Интернет, смог набрать армию единомышленников-убийц, готовых выполнять его приказы. Только Райану удастся остановить его и помешать ему в распространении ужаса.

"Последователи": смотрите трейлер онлайн

"Люпен"

Год: 2021

Количество сезонов: 2

Французский телесериал, в котором Ассане Диоп начитался историй о Люпене и обратил внимание на многие детали, описанные в рассказах. Вдохновившись этим примером, главный герой готов пойти на ограбление рока. Его цель – Мона Лиза – тщательно охраняемая картина. И хотя дело совсем не простое, Диоп уверен, что дерзкое ограбление ему по силам.