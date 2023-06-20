Если вы ищете динамический детективный сериал для вечернего просмотра, в подборке 24 Канала предлагаем вам ознакомиться с 5 интересными проектами, которые вы просмотрите на одном дыхании.
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5 детективных сериалов, которые вы полюбите из первой серии
"Алиенист"
Год: 2018
Количество сезонов: 2
Американский исторический драматически детективный телесериал, созданный на основе одноименного романа американского писателя Калеба Карра. В 1896 году, в конце 19 века, Нью-Йорк окунулся в ужасную серию убийств, смутивших город. Неизвестный преступник безжалостно убивал детей в городских темных переулках, причем каждое убийство оказывалось сверхсложным и жестоким, словно выполнялся кровавый ритуал.
"Алиенист": смотрите трейлер
"Настоящий детектив"
Год: 2014
Количество сезонов: 3
Американский детективный телесериал, созданный Ником Пиццолаттом. Главные герои – два детектива. В 2012 году, в штате Луизиана, возобновляется расследование дела о серийных убийствах, произошедших в 1995 году. Эти два детектива познакомились 17 лет назад, когда началась распространенная охота на убийцу. История разворачивается в настоящее время и переходит обратно в середину 1990-х годов, раскрывая детали их совместного поиска обидчиков.
"Настоящий детектив": смотрите трейлер онлайн
"Охотник за умом"
Год: 2017
Количество сезонов: 2
Драматический сериал Netflix, рассказывающий о конце 1970-х годов 20 века в США. В центре истории – Билл Тенч и Голден Форд – агенты Федерального бюро расследований, умеющие мастерски задерживать наиболее опасных серийных убийц.
"Охотник за умом": смотрите трейлер онлайн
"Последователи"
Год: 2013
Количество сезонов: 3
Агент ФБР Райан Гарди был причастен к расследованию дела о серийном убийце Джо Кэрролла, которого он арестовал девять лет назад. Однако, во время пребывания Кэрролла в заключении, он, используя Интернет, смог набрать армию единомышленников-убийц, готовых выполнять его приказы. Только Райану удастся остановить его и помешать ему в распространении ужаса.
"Последователи": смотрите трейлер онлайн
"Люпен"
Год: 2021
Количество сезонов: 2
Французский телесериал, в котором Ассане Диоп начитался историй о Люпене и обратил внимание на многие детали, описанные в рассказах. Вдохновившись этим примером, главный герой готов пойти на ограбление рока. Его цель – Мона Лиза – тщательно охраняемая картина. И хотя дело совсем не простое, Диоп уверен, что дерзкое ограбление ему по силам.
"Люпен": смотрите трейлер онлайн