Якщо ви шукаєте динамічний детективний серіал для вечірнього перегляду, у добірці 24 Каналу пропонуємо вам ознайомитися з 5 цікавими проєктами, які ви переглянете на одному подиху.

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5 детективних серіалів, які ви полюбите з першої серії

"Алієніст"

Рік: 2018

Кількість сезонів: 2

Американський історичний драматично-детективний телесеріал, створений на основі однойменного роману американського письменника Калеба Карра. У 1896 році, наприкінці 19 століття, Нью-Йорк оповився у жахливу серію вбивств, які збентежили місто. Невідомий злочинець безжально вбивав дітей в міських темних провулках, причому кожне вбивство виявлялося надскладним і жорстоким, немов виконувався кривавий ритуал.

"Алієніст": дивіться трейлер

"Справжній детектив"

Рік: 2014

​Кількість сезонів: 3

Американський детективний телесеріал, створений Ніком Піццолатто. Головні герої — два детективи. У 2012 році, в штаті Луїзіана, відновлюється розслідування справи про серійні вбивства, що сталися у 1995 році. Ці два детективи познайомилися 17 років тому, коли почалося поширене полювання на вбивцю. Історія розгортається в сучасному часі й переходить назад у середину 1990-х років, розкриваючи деталі їх спільного пошуку кривдників.

"Справжній детектив": дивіться трейлер онлайн

"Мисливець за розумом"

Рік: 2017

​Кількість сезонів: 2

Драматичний серіал Netflix, який розповідає про кінець 1970-х років 20 століття в США. У центрі історії – Білл Тенч і Голден Форд — агенти Федерального бюро розслідувань, які вміють майстерно затримувати найбільш небезпечних серійних вбивць.

"Мисливець за розумом": дивіться трейлер онлайн

"Послідовники"

Рік: 2013

​Кількість сезонів: 3

Агент ФБР Раян Гарді був причетний до розслідування справи про серійного вбивцю Джо Керролла, якого він заарештував дев'ять років тому. Проте, під час перебування Керролла в ув'язненні, він, використовуючи Інтернет, зміг набрати армію однодумців-вбивць, які готові виконувати його накази. Тільки Раяну вдасться зупинити його і перешкодити йому в розповсюдженні жаху.

"Послідовники": дивіться трейлер онлайн

"Люпен"

Рік: 2021

​Кількість сезонів: 2

Французький телесеріал, в якому Ассане Діоп начитався історій про Люпена та звернув увагу на багато деталей, описаних в оповіданнях. Надихнувшись цим прикладом, головний герой готовий піти на пограбування року. Його ціль – Мона Ліза – картина, яку ретельно охороняють. І хоч справа зовсім не проста, Діоп впевнений, що зухвале пограбування йому до снаги.

"Люпен": дивіться трейлер онлайн