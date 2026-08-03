Для тех, кто уже пересмотрел все детективы: 5 сериалов, которые вас удивят

Если вам кажется, что все детективы давно сводятся к схеме "нашли тело – нашли убийцу – перешли к титрам", самое время изменить свои сериальные привычки. Эти истории доказывают, что расследовать преступления можно не только с помощью лупы, но и в средневековом монастыре, в параллельных временных линиях или даже после... смерти.

24 Канал подготовил подборку классных детективов, которые вы точно не сможете назвать банальными и предсказуемыми.

"Все ее вина"

Марисса приезжает забрать сына после игры у нового друга, но вместо ребенка находит женщину, которая утверждает, что никогда его не видела. С этого момента обычный день превращается в кошмар, а расследование доказывает: в этой истории почти каждый скрывает больше, чем готов рассказать.

"Все ее вина": смотреть трейлер

"Живой по вызову"

Что делать, если можно буквально задать жертве вопрос "Кто тебя убил?". Именно таким талантом обладает владелец кондитерской Нед, который способен оживлять умерших одним прикосновением. Правда, у магии есть свои правила, поэтому каждое расследование превращается в очень странный баланс между жизнью, смертью и детективом.

"Живой по вызову": смотреть трейлер

"Тьма"

Начинается все с банального исчезновения подростка. Но уже через несколько серий становится понятно: это не просто детектив, а головоломка, которая заставит вспоминать, кто кому брат, сын, отец и... кем станет через 33 года. Один из тех сериалов, после которых хочется нарисовать схему родственных связей.

"Тьма": смотреть трейлер

"Измененный углерод"

В мире будущего смерть больше не гарантирует покоя. Сознание людей можно переносить в новые тела, поэтому приходится расследовать убийство человека, который... формально жив. Если вы любите киберпанк, нуар и запутанные загадки, этот сериал точно заслуживает внимания.

"Альтернативный углерод": смотреть трейлер

"Тела"

Четыре детектива. Четыре разные эпохи. Одно тело. И одно дело, которое странным образом связывает всех между собой. Это тот случай, когда сюжет настолько закручен, что каждая новая серия оставляет больше вопросов, чем ответов. Но именно за это его и любят.

"Тела": смотреть трейлер

Если после просмотра очередного детектива вам снова нечего смотреть, не спешите расстраиваться. Мы собрали еще пять сериалов с запутанными расследованиями, которые точно стоят того, чтобы провести вечер перед экраном.