7 шикарных детективных сериалов, от которых невозможно оторваться до самого финала

Ко Дню Национальной полиции Украины, который отмечается 4 июля, предлагаем подборку сериалов о правоохранителях – тех, кто каждый день стоит на страже закона и порядка. Герои историй не святые, но именно они останавливают преступников и делают грязную работу, чтобы мир стал светлее.

Сериальные полицейские не только ловят убийц и правонарушителей, а также сами сталкиваются с внутренними разногласиями, часто действуют на грани добра и зла, ошибаются, ищут свой путь, друзей и любовь... Выбирайте своего фаворита на Кино 24.

Советуем 3 блестящие боевики с легендарным Томом Крузом, которые держат в напряжении до финальных титров

"Уилл Трент"

Главный герой – специальный агент Уилл Трент, который благодаря своим уникальным способностям может расследовать преступления любой сложности. Место преступления он читает как книгу, и все, что видит, записывает на диктофон. Уилл сам кое-что скрывает: он рос в детских домах, имеет дислексию, многое вытерпел от приемных родителей.

Сериал имеет высокий рейтинг и три сезона: интересно смотреть, как Трент расследует преступления, строит отношения с любимой полицейской Энджи, которую знает с детства, и находит свою семью.

"Уилл Трент": смотрите онлайн трейлер сериала

"Участковый с ДВРЗ"

Талантливый опер Сергей Бондарь получит наказание: теперь он обычный участковый в отдаленном районе столицы ДВРЗ. Жизнь "на районе" как будто застыла в 90-х – здесь все решает криминальный авторитет Грач и его приспешники, а полицейские делают только то, что им позволяет "хозяин".

Но с появлением Бондаря жизнь на районе меняется в корне! Смотреть, как работает харизматичный участковый Бондарь – приятно, весело и интересно. Добавим, что главные герои Сергей Бондарь и Петр Дзюба, которых сыграли актеры Вячеслав Довженко и Виталий Иванченко, вообще стали культовыми персонажами. Смотрите сериал с понедельника по четверг в 18:10 на канале ICTV2.

"Участковый с ДВРЗ": смотрите онлайн трейлер сериала

"ДНК убийцы"

От ужасного двойного убийства небольшой шведский городок Линчепинг содрогнулся: по дороге в школу был убит маленький мальчик и пожилая женщина, вступившаяся за малого. Расследованием занимается опытный детектив Йон – кажется, он в шаге от убийцы, но злоумышленнику удается ускользнуть.

Этот мини-сериал снят по реальным событиям: следствие в Линчепинге длилось долгих 16 лет, но удастся ли раскрыть преступление с помощью нового метода судебной генеалогии?

Вас ждут 4 коротких увлекательных эпизода.

"ДНК убийцы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Отдел нераскрытых дел"

Карл Морк – гениальный следователь, который имеет просто ужасный характер. Случайно он оказывается на месте преступления, где становится жертвой кровавой расправы. Ему удается выжить, и через полгода Морк возвращается в строй, чтобы возглавить небольшой отдел, специализирующийся на старых, нераскрытых дел. Теперь Карл Морк – что-то вроде хромого коня, но его еще очень рано сбрасывать со счетов.

Классный сериал, с загадками и неизвестными, где все не совсем то, чем кажется на первый взгляд. В главной роли – известный актер Мэтью Гуд.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите онлайн трейлер сериала

"Вскрытие покажет 4"

В центре сюжета – участок, занимающийся самыми запутанными делами. Ужасные убийства распутывает талантливая судебный медэксперт Яна Гончар: именно она находит доказательства убийства в телах жертв, а следователь Олег Гончар и их коллеги помогают задержать убийц. Каждое расследование – интересная сложная история, а еще интереснее – наблюдать, как меняются отношения пары Яны и Олега Гончаров. Они бывшие супруги: между ними все еще есть чувства, но так непросто быть вместе двум ярким личностям!

Сериал имеет высокий рейтинг и большую аудиторию поклонников, сейчас продолжаются съемки нового 5-го сезона детектива.

"Вскрытие покажет": смотрите онлайн трейлер сериала

"Полиция Чикаго"

Полицейский рассказывает о буднях Департамента полиции Чикаго, что возглавляет жесткий сержант Хэнк Войт. О нем ходят разные слухи, некоторые даже считают его "грязным копом". И когда речь идет о преступниках, которых невозможно привлечь из-за нехватки доказательств в суде, Войт прибегает к собственным методам..

Однако Хэнк Войт создал один из лучших отделений полиции, где служат настоящие герои – ребята и девушки. В жизни каждого из них есть тайны, которые они скрывают. "Полиция Чикаго" – это целый мир, который захватывает и не отпускает до последнего эпизода.

"Полиция Чикаго": смотрите онлайн трейлер сериала

"Босх. Наследие"

Главный герой Гэри Босх увольняется из полиции и становится частным детективом. Он расследует дело об убийстве известного кинопродюсера, и помогает своей дочери, которая только начинает карьеру в полиции. Его бывшая адвокат Хани Чендлер становится кандидатом на должность окружного прокурора, и хочет привлечь к ответственности тех, кто когда-то ее заказал..

"Босх. Наследие": смотрите онлайн трейлер сериала

Все главные герои вынуждены действовать в мире, где границы света и тьмы размыты, но они должны поступать так, чтобы иметь возможность уважать себя.

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