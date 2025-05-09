Кино 24 предлагает подборку специально для тех зрителей, которые хотят посмеяться и немного потренировать своего "внутреннего Шерлока". Предлагаем самые яркие сериалы и фильмы последних лет, где сюжет закручивается не хуже, чем в классическом триллере, но при этом есть легкость, ирония, а также – приятное послевкусие.

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"Ножи наголо"

На утро после шумной вечеринки по случаю 85-летия культового писателя Гарлана Тромби его находят мертвым. Все выглядит как самоубийство – и большая семья уже готовится делить наследство. Но кто-то анонимно вызывает на место происшествия легендарного детектива Бенуа Бланка.

Он начинает допрашивать эксцентричных родственников, которые оказываются уж слишком подозрительными, и берет себе в помощницы Марту – медсестру с уникальной "суперспособностью": она физически не может врать, ведь ее мгновенно тошнит от лжи. И вот с этого момента начинается настоящее шоу – полное иронии, загадок и семейных скелетов в шкафу. Фильм отличается тонкой сатирой, увлекательными диалогами и актерским ансамблем, работающим на максимуме.

"Ножи наголо": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, мы собрали список из 4 культовых сериалов 2000-х, которые стоит пересмотреть сегодня.

"Майор Сковорода"

В новой полицейской комедии "Майор Сковорода" преступления расследует команда копов-новичков во главе с опытным, умным, циничным майором Андреем Сковородой. Его отправляют на службу в отсталый участок, где ему нужно поднять показатели раскрытия дел.

Сделать это почти невозможно, ведь вместо работников с опытом Сковорода получает "зеленых” копов", которых еще надо обучать работе. Любой в такой ситуации растерялся бы – но не наш майор!

"Майор Сковорода": смотрите онлайн трейлер сериала

Зрителей ждут 24 комедийных эпизода приключений майора и его новой команды, премьера нового сериала стартует на канале ICTV2 с 19 мая в 20:00. В роли саркастического майора – известный актер Андрей Исаенко, также в комедийном детективе снялись Анастасия Карпенко, Остап Ступка, Валерия Товстолес, Лилия Цвеликова, Никита Васейко, Константин Октябрьский и др.

"Бортпроводница"

У Кэсси Боуден – идеальная жизнь: каждое утро она просыпается в новом городе, с легким похмельем после очередной вечеринки. Но однажды ее пробуждение оказывается совсем другим: рядом с ней – мертвый мужчина, а ее руки – в крови. Память молчит, а паника толкает на еще худшие решения: Кэсси убирает следы преступления и врет ФБР. И только потом, когда призрак убитого начинает "посещать" ее, девушка решает выяснить, что же на самом деле произошло той ночью и кто виноват.

Главная героиня не верит себе – именно эта внутренняя путаница рождает смесь напряжения, черного юмора и эмоциональной глубины. Кейли Куоко, известная по роли Пенни в "Теории большого взрыва", блестяще перевоплотилась в нестабильную, но харизматичную героиню, которая балансирует между страхом, виной и желанием докопаться до истины. Стильный, динамичный сериал о том, как легко потерять контроль над жизнью... и как непросто его вернуть.

"Бортпроводница": смотрите онлайн трейлер фильма

"Загадочное убийство 2"

Легкий и остроумный фильм о парочке непутевых частных детективов, которые невольно оказываются в центре международного заговора.

Сюжет начинается на свадьбе индийского магната, где жениха похищают, а Ник и Одри отправляются спасать друга. Несмотря на свою простоту, этот фильм работает как антистресс. В нем – много метких шуток, классических сюжетных штампов (которые игриво обыгрываются), и, что важно, – пара наивных, но искренних героев, за которых действительно болеешь. Идеально для вечера, когда хочется чего-то веселого, легкого – но не без загадок.

"Загадочное убийство 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убийства в одном здании"

В престижном жилом комплексе на Верхнем Вест-Сайде Нью-Йорка происходит загадочное убийство: в одном из помещений находят тело молодого человека. Полиция поспешно объявляет это самоубийством, но трое соседей сомневаются в официальной версии.

Бывшая телезвезда детективного сериала Чарльз, отставной театральный режиссер Оливер и молодая художница Мейбл решают самостоятельно разобраться в том, что произошло. Их объединяет страсть к криминальным подкастам – и они начинают записывать свой, параллельно проводя собственное расследование.

"Убийства в одном здании": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал так понравился зрителям, что за несколько лет на экраны вышло уже 4 сезона. А к начальному актерскому составу, где были Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес, присоединились такие звезды мирового экрана как Мерил Стрип, Кара Делевинь, Ева Лонгория, Стинг и др.

Поэтому приглашаем на телепремьеру – смотрите комедийный детектив "Майор Сковорода" с 19 мая в 20:00 на канале ICTV2.