Они вас не разочаруют: 3 новых детектива на Netflix для просмотра на выходных

Чтобы не тратить время на выходных на просмотр скучных и не интересных фильмов и сериалов, стоит сразу выбрать достойную ленту, чтобы не пожалеть. Рекомендуем взять на заметку новые детективы на Netflix, которые собрали немало положительных отзывов.

24 Канал подготовил подборку из "свежих" детективов, которые помогут разбавить выходные.

"Тихая Нава", 2026

Рейтинг IMDb: 7,4

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Украинский детективный сериал вышел на стриминговой платформе 1 апреля. В главных ролях: Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Вероника Мишаева, Лариса Руснак и другие.

Все началось с того, что Адам и Инна приехали в Тихую Наву на отдых. Молодая пара поссорилась и девушка отправилась на поиски любимого. Но она не знала, что окажется в страшной ситуации – станет жертвой изнасилования. Местная полиция не хочет браться за расследование, а главным подозреваемым вдруг становится сам Адам. Чтобы восстановить справедливость, мужчина начинает самостоятельно расследовать преступление.

"Гарри Голе", 2026

Рейтинг IMDb: 7,7

Количество сезонов: 1

Количество серий: 9

Премьера норвежско-американского криминально-детективного сериала состоялась 26 марта этого года. В главных ролях: Тобиас Зантельман, Джоэл Киннаман, Пия Тьелта, Андерс Баасмо, Каре Конради, Питер Стормар.

Гарри Голе – очень талантливый детектив, который отчаялся в жизни. Он работает в полиции и занимается охотой на серийного убийцу. Этот маньяк уже не впервые заявляет о себе в Осло, а его след – отсутствие одного пальца у жертвы. Несмотря на то, что у погибших якобы нет ничего общего, Гарри убежден – связь есть. В ходе расследования детективу приходится встретиться с давним соперником – Томом Воалером.

"Его и ее", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Количество сезонов: 1

Количество серий: 6

На Netflix премьера сериала состоялась еще зимой – 8 января. В главных ролях: Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Сунита Мани, Пабло Шрайбер, Кристал Фокс, Марин Айрленд, Ребекка Риттенхаус, Майк Пневски, Крис Бауэр.

Анна в прошлом была телеведущей и журналисткой. Но в ее жизни произошли события, которые травмировали и заставили уединиться. Однажды в ее городке происходит убийство. Поэтому Анна возвращается домой, чтобы выяснить, что произошло. Джек Харпер – детектив. Он начинает подозревать бывшую журналистку в убийстве.

