5 детективов на Netflix, о которых почти не говорят
Из-за того, что жанр детектива часто бывает провальным в кино, многие зрители стараются его избегать. Из-за такого подхода большое количество фильмов этого стиля остаются так и не просмотренными.
Из-за этого 24 Канал решил рассказать о нескольких детективных фильмах и сериалах, которые доступны к просмотру на Netflix, которые все же имеют шанс изменить отношение к этому жанру.
"Клуб убийств по четвергам", 2025
Рейтинг IMDb: 6,5
В уютном британском городке группа пенсионеров – Элизабет, Джойс, Ибрагим и Рон – каждый четверг собирается в своем "клубе" для обсуждения нераскрытых дел. Их дискуссии становятся настоящим детективным расследованием, когда рядом происходит реальное убийство.
"Клуб убийств по четвергам": смотрите онлайн трейлер фильма
"Ребекка", 2020
Рейтинг IMDb: 6,1
Молодая женщина знакомится с британским аристократом Максимилианом де Винтером и выходит за него замуж. Он перевозит ее в свое родовое поместье Мендерли, где хранится память о его первой жене – Ребекке. Тайны прошлого, холодная преданность экономки миссис Денверс и даже призрак покойной жены создают вокруг новой миссис Уинтер атмосферу страха.
"Ребекка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Каштановый человечек", 2021
Рейтинг IMDb: 7,6
В центре истории – жестокое убийство, во время расследования которого на месте преступления полиция находит загадочную фигурку, сделанную из каштанов. Двое детективов, Тулин и Гесс, пытаются распутать преступление, которое связано с исчезновением дочери известной политической деятельницы.
"Каштановый человечек": смотрите онлайн трейлер сериала
"Фальсификатор", 2025
Рейтинг IMDb: 6,6
Действие этой криминальной драмы разворачивается в Риме 1970-х годов. Молодой художник попадает в мир фальсификации произведений искусства и становится мастером подделок в службе местных гангстерских группировок. Постепенно искусство превращается в бизнес, а риск – в ежедневную реальность.
"Фальсификатор": смотрите онлайн трейлер фильма
"Круциата", 2022 – 2023
Рейтинг IMDb: 6,8
Сериал рассказывает о работе комиссара Яна "Манджаро" Гуры и его коллег из Варшавского отдела убийств и криминального террора. В первом сезоне они расследуют ряд сложных и связанных между собой преступлений - от похищений до убийств известных людей. Второй сезон продолжает эту тему, в частности в сфере наркоторговли, где каждый шаг может стоить жизни.
"Круциата": смотрите онлайн трейлер сериала
