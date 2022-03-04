"Девушка Бонда" Ольга Куриленко "спела" о братском народе: но не назвала Россию агрессором

Голливудская актриса Ольга Куриленко украинского происхождения опубликовала на своей инстаграм-странице призыв к миру и единению между братскими народами. Какие еще "миротворческие" лозунги обнародовала "девушка Бонда" - читайте на Кино 24.

Как сообщает 24 канал, актриса в своем сообщении высказала свою позицию по поводу российской агрессии в Украине, не упоминая ни об агрессии, ни о потерях украинского населения. Куриленко словно "укусила" российская пропаганда и она "спела" о братских народах и "мире во всем мире".

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Иллюстрацией своего "миротворческого" текста Ольга выбрала скриншоты из иностранной статьи о том, откуда происходит название "Россия". Согласно этому тексту, Россия происходит из Киевской Руси, которая является "колыбелью" для трех стран – России, Украины и Беларуси. Ни слова о Киеве в статье не идет, зато сделан акцент на том, что Россия начинает называться так с 15 века.

Таким образом, Ольга, словно хочет сказать для своих подписчиков, что у россиян и украинцев есть общие корни и что убивать друг друга нельзя, особенно если убивают за "чужие идеи". Чьи идеи актриса имеет в виду, понять не сложно, но ни слова о Путине в тексте также не идет.

Пост Ольги Куриленко / Скриншот 24 канала

"У нас общие корни! Мы братья и сестры! Прекратите убивать друг друга за чужие идеи! Быть против войны это не значит быть против своей страны. Это значит иметь сочувствие и понимание, что нет смысла потери жизни за чьи-то идеи! По идее, которые не твои собственные!", – призвала Куриленко.

Скажите, нет. Откажитесь от войны! Те россияне, которые против войны с Украиной и любящие Украину и ее людей, подпишитесь здесь, пожалуйста. Покажите нам, что вы не хотите смерти братьев и сестер! Я надеюсь на вас и верю в вас! Добро победит! Давайте победим вместе.

Кроме того, что актриса не признает Россию агрессором, голливудская артистка репостила в своих страницах сообщения "миролюбивых" россиян с призывом "мира" между украинцами и россиянами.

Сторис Ольги Куриленко в инстаграммме / Скриншоты 24 каналу

Напомним, что ранее актриса была не столь многословна и на второй день войны России против Украины выразила лаконичную поддержку украинскому народу.

Поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Брайан Кокс, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.

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