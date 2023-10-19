Несмотря на то, что Оскар Ди Каприо получил однажды, фильмы, в которых он снимался, и роли, сыгранные легендарным голливудским актером, полюбились многим поклонникам его творчества и не только. В день премьеры нового фильма с любимцем миллионов "Убийцы цветочного полнолуния" 24 Канал подготовил для вас подборку лучших ролей, за которые Леонардо Ди Каприо не получил Оскара, впрочем, они достойны вашего внимания.

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Фильмы, за которые Леонардо Ди Каприо не получил

"Угнетающий Гилберта Грейпа"

Год : 1993

Страна: США

Рейтинг IMDb : 7.7

Эта история рассказывает о жизни Гилберта Грейпа (которого сыграл Джонни Депп), жителя небольшого американского городка. Гильберт едва сводит концы с концами и дома должен ухаживать за своим младшим братом, страдающим психическими расстройствами (эту роль сыграл Ди Каприо). Однако спокойная жизнь городка вращается с ног на голову, когда у него появляются неожиданные гости – колонна туристов с кемпингами. Оба актера поражают своей игрой. Но именно роль Леонардо Ди Каприо привела к его первой номинации на Оскар и Золотой глобус, хотя тогда он не получил ни одной из этих премий.

"Что угнетает Гилберта Грейпа": смотреть онлайн трейлер фильма

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"Авиатор"

Год: 2004

Страна: США, Германия

Рейтинг IMDb: 7.5

После наследования небольшой фабрики от отца, Говард Хьюз (которого сыграл Леонардо Ди Каприо) расширил ее до гигантского, чрезвычайно прибыльного предприятия. Обладателем огромной кинокомпании, он создал самый дорогой фильм своего времени и покорил сердца самых очаровательных голливудских актрис.

Говард владел самыми престижными казино в Лас-Вегасе и установил рекорды скорости в коммерческих полетах. Деньги всегда побуждали его к деятельности, не давая покоя, но душа стремилась к высоте. Лишь в небе, на высоте нескольких тысяч метров, он ощущал подлинное счастье. Там, где решали мастерство пилота и вера в Бога, ничто не было столь важно, как верность и честь. Фильм получил 5 Оскаров, однако ни одного не досталось Ди Каприо.

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"Кровавый бриллиант"

Год: 2006

Страна: США, Германия

Рейтинг IMDb: 8.0

В центре сюжета фильма разворачивается гражданская война в африканской стране Сьерра-Леоне. Опытный авантюрист Дени Арчер (Ди Каприо) отправляется на опасные поиски большого и уникального бриллианта вместе с журналисткой и местным рыбаком. Благодаря этой роли Ди Каприо отметился еще одним удивительным актерским мастерством. Номинация на Оскар снова была у него, но, к сожалению, погоня за вожделенной статуэткой продолжилась.

"Кровавый бриллиант": смотреть онлайн трейлер фильма

"Волк с Уолл-стрит"

Год: 2013

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8.2

Эта биографическая драма рассказывает историю Джордана Белфорта – успешного брокера, ставшего богатым настолько быстро, что привлек внимание ФБР. За свое невероятное актерское мастерство в этой роли Леонардо Ди Каприо был номинирован на два Оскара: лучший актер и лучший продюсер. Даже с "Золотым глобусом" на своем счету он не смог завоевать оба Оскара.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите онлайн трейлер фильма