Не зважаючи на те, що Оскар Ді Капріо отримав один раз, фільми, у яких він знімався, і ролі, які зіграв легендарний голлівудський актор, полюбилися багатьом шанувальникам його творчості та не тільки. У день прем'єри нового фільму з улюбленцем мільйонів – "Вбивці квіткової повні" 24 Канал підготував для вас добірку найкращих ролей, за які Леонардо Ді Капріо не отримав Оскара, утім, вони вартують вашої уваги.

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Фільми, за які Леонардо Ді Капріо не отримав Оскара

"Що гнітить Гілберта Грейпа"

Рік: 1993

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7.7

Ця історія розповідає про життя Гілберта Грейпа (якого зіграв Джонні Депп), мешканця невеликого американського містечка. Гільберт ледве зводить кінці з кінцями й вдома має доглядати свого молодшого брата, який страждає на психічні розлади (цю роль зіграв Ді Капріо). Однак спокійне життя містечка обертається з ніг на голову, коли у нього з'являються несподівані гості – колона туристів із кемпінгами. Обидва актори вражають своєю грою. Але саме роль Леонардо Ді Капріо призвела до його першої номінації на Оскар та "Золотий глобус", хоча тоді він не отримав жодної з цих премій.

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"Авіатор"

Рік: 2004

Країна: США, Німеччина

Рейтинг IMDb: 7.5

Після успадкування невеликої фабрики від батька, Говард Хьюз (якого зіграв Леонардо Ді Капріо) розширив її до гігантського, надзвичайно прибуткового підприємства. Власником величезної кінокомпанії, він створив найдорожчий фільм свого часу і підкорив серця найчарівніших голлівудських актрис.

Говард володів найпрестижнішими казино в Лас-Вегасі та встановив рекорди швидкості в комерційних польотах. Гроші завжди спонукали його до діяльності, не даючи спокою, але душа прагнула до висоти. Лише у небі, на висоті кількох тисяч метрів, він відчував справжнє щастя. Там, де вирішували майстерність пілота і віра в Бога, ніщо не було таким важливим, як вірність і честь. Фільм отримав 5 Оскарів, проте жодного не дісталось Ді Капріо.

"Авіатор": дивитись онлайн трейлер фільму

"Кривавий діамант"

Рік: 2006

Країна: США, Німеччина

Рейтинг IMDb: 8.0

У центрі сюжету фільму розгортається громадянська війна в африканській країні Сьєрра-Леоне. Досвідчений авантюрист Дені Арчер (Ді Капріо) відправляється на небезпечні пошуки великого та унікального діаманта разом із журналісткою та місцевим рибалкою. Завдяки цій ролі Ді Капріо відзначився ще однією дивовижною акторською майстерністю. Номінація на Оскар знову була в нього, але, на жаль, гонитва за омріяною статуеткою продовжилась.

"Кривавий діамант": дивитися онлайн трейлер фільму

"Вовк з Уолл-стрит"

Рік: 2013

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8.2

Ця біографічна драма розповідає історію Джордана Белфорта – успішного брокера, який став багатим настільки швидко, що привернув увагу ФБР. За свою неймовірну акторську майстерність у цій ролі Леонардо Ді Капріо був номінований на два Оскари: як найкращий актор і найкращий продюсер. Навіть з "Золотим глобусом" на своєму рахунку він не зміг завоювати обидва Оскари.

"Вовк з Уолл-стрит": дивіться онлайн трейлер фільму