В четверг, 9 сентября 2021 года, стриминговый сервис Netflix опубликовал в сети трейлер бродвейской пьесы режиссера Кристофера Эшли, которая рассказывает о жизни самой известной фигуры 90-ых годов прошлого века – принцессу Диану.

К теме Ода игре Кристен Стюарт – реакции на фильм о леди Ди "Спенсер" на Венецианском кинофестивале

Чем поразил трейлер мюзикла о леди Ди

Стоит отметить, что сама пьеса с Бродвея пережила свою премьеру еще в 2020 году. Но тогда проект "Диана: Мюзикл" про принцессу Уэльскую так никто и не увидел, ведь сразу после премьеры все театры и кинотеатры были закрыты в связи с карантинными ограничениями в отношении вируса COVID-19. Поэтому создатели решили представить проект для зрителей при помощи сервиса Netflix.

Главную роль принцессы Дианы исполнила актриса Жанна де Ваал, роль принца Чарльза воплотил актер Роу Гартрампф. Конечно, в пьесе также изобразили две неотъемлемые фигуры истории жизни принцессы – Эрин Дейви в роли Камиллы Паркер-Боулз и Джуди Кайе в роли королевы Елизаветы II.

"Диана: Мюзикл" 2021: смотрите трейлер мюзикла