У четвер, 9 вересня 2021 року, стримінговий сервіс Netflix опублікував у мережі трейлер бродвейської п'єси режисера Крістофера Ешлі, яка розповідає про життя найвідомішої постаті 90-их років минулого століття – принцесу Діану.

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Варто відзначити, що сама п'єса з Бродвею пережила свою прем'єру ще у 2020 році. Але тоді проєкт "Діана: Мюзикл" про принцесу Уельську так ніхто і не побачив, адже одразу після прем'єри всі театри та кінотеатри були зачинені у зв'язку із карантинними обмеженнями щодо вірусу COVID-19. Тому творці вирішили представити проєкт для глядачів за допомоги сервісу Netflix.

Головну роль принцеси Діани виконала актриса Жанна де Ваал, роль принца Чарльза втілив актор Роу Гартрампф. Звісно, що у п'єсі також зобразили дві невід'ємні постаті історії життя принцеси – Ерін Дейві у ролі Камілли Паркер-Боулз та Джуді Кайе у ролі королеви Єлизавети II.

"Діана: Мюзикл" 2021: дивіться трейлер мюзиклу