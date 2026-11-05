Звезда сериала "Во все тяжкие" тайно разводится с женой: супруги погрязли в миллионных долгах

63-летний актер разводится с женой после более чем двух десятилетий брака. И это еще не все неприятности – семейный ресторан оказался на грани финансового краха.

Как сообщает Page Six, жена актера Дина Норриса Бриджит Норрис подала на развод еще 14 февраля 2025 года. Довольно символическая дата для завершения любовной истории – как раз в День святого Валентина.

Согласно судебным документам, причиной разрыва стали непримиримые разногласия. Супруги фактически расстались 15 января 2025 года, а уже в мае актер ответил на заявление жены. Впрочем, официально процесс развода до сих пор не завершен.

Дин Норрис с женой Бриджит / Фото FilmMagic for HBO



Дин и Бриджит поженились в октябре 2001 года и воспитывают пятерых детей. Двое из них еще несовершеннолетние – 17-летняя Зои и 16-летний Дин-младший. Бриджит требует совместной юридической и физической опеки над детьми, а также финансовой поддержки от мужа.

Долги на сумму почти 2 миллиона долларов

К слову, стало известно, что 25 сентября 2026 года компания, управляющая рестораном Swing Inn Cafe в Калифорнии, подала заявление о банкротстве. Согласно документам, активы заведения составляют примерно 148 тысяч долларов, тогда как долги достигают 1,81 миллиона долларов. Правда, речь идет о финансовых обязательствах ресторанного бизнеса, а не о личном банкротстве актера.

Норрис с женой приобрели это историческое заведение в 2022 году. Ресторан работает еще с 1927 года, поэтому пережил немало экономических потрясений. Теперь ему приходится бороться за собственное будущее.

Несмотря на финансовые трудности, Swing Inn Cafe продолжает работать. В соцсетях заведение рекламирует блюда ко Дню благодарения, а сам Норрис общается с посетителями и фотографируется с поклонниками.

Помимо ресторана, супруги владеют центром Norris Performing Arts Center, который открыли в 2018 году. Там дети и подростки обучаются актерскому мастерству, пению и танцам.

Недавно стало известно о разводе голливудского актера с женой.