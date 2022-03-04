Directed by Robert B. Weide: как знаменитый режиссер поддержал Украину

Известный американский сценарист, продюсер и режиссер Роберт Вайд поддержал Украину. Он считает, что армия Путина отступает в унижении.

В своем твитере режиссер опубликовал картинку с титрами Directed by Robert B. Weide и на украинском языке высказался в поддержку Украины.

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Я мечтаю, чтобы эти слова появились в небе над Украиной, пока армия Путина отступает в унижении,

– написал Вайд.

Известный ролик с титрами Directed by Robert. B. Weide из его сериала "Уменьши свой энтузиазм" уже давно стал вирусным. Сегодня эту вставку используют многие ютуберы и тиктокеры, чтобы подчеркнуть комичность своих видео. Кроме этого, популярный мем появляется повсюду: в картинках, тату и т.д.

Интересно, что сам Роберт Вайд неоднократно постился из титров сериала. Он даже выпустил мерч Directed by Robert. B. Weide.

Напомним, на своей инстаграм-странице британский актер Люк Эванс также призвал остановить войну России против Украины. Он также опубликовал резкое заявление по поводу российского правления.

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