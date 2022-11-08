Disney готовится полностью прекратить деятельность в России

Студия Disney готовится закрыть российский офис своего киноподразделения. Ранее компания приостановила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов.

Об этом сообщили российские СМИ. Известно, что большинство сотрудников кинопрокатного отдела студии в Москве уже уволены.

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The Walt Disney Company закрывает российский офис своего киноподразделения в России

Оставшаяся команда переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza в Москве, чтобы закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в России,

– говорится в заявлении российского медиа "Бюллетень кинопрокатчика".

Напомним, в начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. При этом голливудские релизы, успевшие до этого выйти в российский прокат, оставались в репертуаре кинотеатров.

Ввиду того, что новых фильмов российские кинотеатры не получили, они продолжили трансляции тех лент, которые у них были до этого. Среди них были и фильмы компании Disney, среди которых "Смерть на Ниле" и "Мистер Нокаут". Но с 7 апреля эти фильмы сняли с проката.