Как сообщает издание Variety, к своим ролям в приквеле вернутся Люк Эванс и Джош Гад. Всего планируют сделать 8 эпизодов. Дату премьеры пока не рассекречивают.

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О чем будет сериал о Гастоне и Лефу из фильма "Красавица и Чудовище"

По сюжету герои отправятся в путешествие со сводной сестрой Лефу – Тилли, роль которой исполнит Бриана Миддлтон. В фильме также планируют рассекретить тайны Королевства, показать старых друзей и новых врагов.

Эдвард Китсис и Адам Хоровиц станут шоураннерами проекта. В сериале будет звучать оригинальная музыка Алана Менкина. За режиссуру первого эпизода отвечает Лизль Томми ("Джессика Джонс").

"Красавица и Чудовище" 2017: смотрите трейлер к фильму