Як повідомляє видання Variety, до своїх ролей в приквелі повернуться Люк Еванс і Джош Гад. Всього планують зробити 8 епізодів. Дату прем’єри поки не розсекречують.

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Про що буде серіал про Гастона і Лефу з фільму "Красуня і Чудовисько"

За сюжетом герої вирушать в подорож із зведеною сестрою ЛеФу – Тіллі, роль якої виконає Бріана Міддлтон. У фільмі також планують розсекретити таємниці Королівства, показати старих друзів та нових ворогів.