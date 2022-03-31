В начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. При этом голливудские релизы, которые успели до этого выйти в российский прокат, оставались в репертуаре тамошних кинотеатров.

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Учитывая, что новых фильмов российские кинотеатры не получили, они продолжили трансляции тех лент, которые у них были до этого. Среди них были и фильмы компании Disney, среди которых "Смерть на Ниле" и "Мистер нокаут".

Но уже с 7 апреля эти фильмы будут сняты с проката. Такое решение приняли в компании, сообщают российские СМИ.

При этом "Мистер нокаут" – это российский релиз. Его режиссером выступил Артем Михалков – сын Никиты Михалкова. А одну из ролей сыграл серий Безруков. К производству фильма были привлечены пропагандисты с канала "Россия 1", министерство культуры, и даже "Ростех". Вот только дистрибуцией фильма занималась компания Disney, которая и решила убрать его из российского проката.

Компания Disney не единственная, кто убрал свои фильмы из российского проката. До этого это успели сделать Sony Pictures, Warner Bros, Paramount, Universal.

Для примера, россияне так и не увидели в своих кинотеатрах новой версии "Бэтмена". Поэтому кое-кто из них летал аж в Узбекистан на его показ.