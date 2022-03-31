На початку березня компанія Disney припинила випуск нових фільмів у Росії та призупинила ліцензування проєктів для відеосервісів. При цьому голлівудські релізи, що встигли до цього вийти в російський прокат, залишалися в репертуарі тамтешніх кінотеатрів.

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Зважаючи, що нових фільмів російські кінотеатри не отримали, вони продовжили трансляції тих стрічок, які в них були до цього. Серед них були й фільми компанії Disney, серед яких "Смерть на Нілі" та "Містер нокаут".

Та вже з 7 квітня ці фільми будуть зняті з прокату. Таке рішення прийняли в компанії, повідомляють російські ЗМІ.

При цьому "Містер нокаут" – це російський реліз. Його режисером виступив Артем Міхалков – син Нікіти Михалкова. А одну з ролей зіграв Серій Безруков. До виробництва фільму були залучені пропагандисти з каналу "Россия 1", міністерство культури, і навіть "Ростех". От тільки дистрибуцією цього фільму займалася компанія Disney, яка і вирішила прибрати його з російського прокату.

Компанія Disney не єдина, хто прибрав свої фільми з російського прокату. До цього це встигли зробити Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal.

Для прикладу, росіяни так і не побачили у своїх кінотеатрах нової версії "Бетмена". Тому дехто з них літав аж в Узбекистан на його показ.