Сейчас вышло 4 сезона "Очень странных дел", но недавно стало известно, когда на Netflix появится последний, 5 сезон. Он выйдет в трех частях: 27 ноября 2025 года, 26 декабря 2025 года, 1 января 2026 года.

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За почти 10 лет после выхода первой серии актеры очень изменились: повзрослели, изменили свой стиль. Кино 24 расскажет об этом подробнее.

Финн Вулфгард – Майк Уилер

Актер продолжает сниматься в кино. Среди последних фильмов – "Глаза: Легенда Карпат", где он сыграл Петра. Также Финн является участником группы The Aubreys, где исполняет вокальные и гитарные партии.



Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24

Милли Бобби Браун – Одиннадцать (Од/Джейн)

Актриса является звездой не только "Очень странных дел", но и детективных фильмов "Энола Холмс", где играет главную роль. Она активно развивает карьеру, собственный бренд косметики. А еще Милли Бобби Браун недавно вышла замуж за Джейка Бонджови.



Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24

Гейтен Матараццо – Дастин Хендерсон

Актер также продолжает сниматься в кино, а еще привлекает внимание общества к CCD – это клейдокраниальная дисплазия, редкое генетическое заболевание, влияющее на развитие костей и зубов. Из-за этого он использует зубные протезы.



Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24

Калеб Маклафлин – Лукас Синклер

Калеб активно снимается в фильмах и пропагандирует бодипозитив. Он признавался, что после съемок в "Очень странных делах" стал жертвой расизма.



Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24

Ноа Шнапп – Уилл Байерс

Ноа Шнапп в 2023 году совершил каминг-аут и признался, что является геем, как и его персонаж в сериале. Правда, он удивил украинских фанов, когда после нападения ХАМАС на Израиль возмутился, что поддерживать Израиль не так "модно", как Украину.



Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24

Наталья Дайер – Нэнси Уилер

Наталья развивает актерскую карьеру, но не так активна в соцсетях.



Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24

Чарли Хитон – Джонатан Байерс

Среди фильмографии актера самой популярной картиной остаются "Очень странные дела". Является заядлым футбольным болельщиком.



Как изменились актеры "Очень странных чудес" / Коллаж Кино 24