Их не узнать: как за почти 10 лет изменились звезды популярного сериала Netflix "Очень странные дела"
- Первый эпизод сериала "Очень странные дела" вышел в 2016 году, а последний сезон появится на Netflix в трех частях в 2025 – 2026 годах.
- Актеры шоу значительно изменились за почти 10 лет, продолжая карьеры в кино, музыке и других сферах.
- Финн Вулфгард играет в фильмах и является участником группы, Милли Бобби Браун развивает актерскую карьеру и косметический бренд, а Ноа Шнапп совершил каминг-аут в 2023 году.
- Гейтен Матараццо привлекает внимание к генетическому заболеванию, Калеб Маклафлин пропагандирует бодипозитив, а Наталья Дайер и Чарли Хитон продолжают карьеры в кино.
Научно-фантастический сериал "Очень странные дела" впервые вышел в 2016 году и покорил зрителей таинственной историей о пропавшем мальчике и его поисках. Фаны остались в восторге от атмосферы 80-х, отсылок к старым фильмам и актерской игры.
Сейчас вышло 4 сезона "Очень странных дел", но недавно стало известно, когда на Netflix появится последний, 5 сезон. Он выйдет в трех частях: 27 ноября 2025 года, 26 декабря 2025 года, 1 января 2026 года.
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За почти 10 лет после выхода первой серии актеры очень изменились: повзрослели, изменили свой стиль. Кино 24 расскажет об этом подробнее.
Финн Вулфгард – Майк Уилер
Актер продолжает сниматься в кино. Среди последних фильмов – "Глаза: Легенда Карпат", где он сыграл Петра. Также Финн является участником группы The Aubreys, где исполняет вокальные и гитарные партии.
Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24
Милли Бобби Браун – Одиннадцать (Од/Джейн)
Актриса является звездой не только "Очень странных дел", но и детективных фильмов "Энола Холмс", где играет главную роль. Она активно развивает карьеру, собственный бренд косметики. А еще Милли Бобби Браун недавно вышла замуж за Джейка Бонджови.
Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24
Гейтен Матараццо – Дастин Хендерсон
Актер также продолжает сниматься в кино, а еще привлекает внимание общества к CCD – это клейдокраниальная дисплазия, редкое генетическое заболевание, влияющее на развитие костей и зубов. Из-за этого он использует зубные протезы.
Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24
Калеб Маклафлин – Лукас Синклер
Калеб активно снимается в фильмах и пропагандирует бодипозитив. Он признавался, что после съемок в "Очень странных делах" стал жертвой расизма.
Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24
Ноа Шнапп – Уилл Байерс
Ноа Шнапп в 2023 году совершил каминг-аут и признался, что является геем, как и его персонаж в сериале. Правда, он удивил украинских фанов, когда после нападения ХАМАС на Израиль возмутился, что поддерживать Израиль не так "модно", как Украину.
Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24
Наталья Дайер – Нэнси Уилер
Наталья развивает актерскую карьеру, но не так активна в соцсетях.
Как изменились актеры "Очень странных дел" / Коллаж Кино 24
Чарли Хитон – Джонатан Байерс
Среди фильмографии актера самой популярной картиной остаются "Очень странные дела". Является заядлым футбольным болельщиком.
Как изменились актеры "Очень странных чудес" / Коллаж Кино 24