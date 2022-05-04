Дэниел Рэдклифф поддержал украинцев

На сайте Magicartz представлены мантии с галстуками разного цвета из самого Хогвартса, передает 24 канал. Внизу есть сообщение от Редклифа и отмечено, что доставка бесплатна.

К теме Фелтон, Рэдклифф, Фелпс: звезды "Гарри Поттера", которые солидарны с Украиной

Там отмечено: "Мы собираем средства на поддержку семей и детей в Украине". Безусловно, такая поддержка также важна для Украины. Ранее Даниель сравнивал Путина с темным волшебником Волдемортом и предлагал бесплатно волшебные палочки, чтобы избавиться от врага.

Таким образом, приобретя мантию каждый фанат Гарри Поттера поможет Украине.



Мантии, которые продает Редклифф на сайте Magicartz / Коллаж 24 канала

Какие еще звезды из "Гарри Поттера" поддержали Украину

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, активно ведет страницу в инстаграме, часто публикует там видео, на которых поет. В марте он опубликовал ролик, под которым оставил ссылку на страницу Razom for Ukraine – некоммерческой организации, поддерживающей украинцев.

Том Фелтон поддержал украинцев: смотрите видео онлайн

Оливер Фелпс, сыгравший в саге "Гарри Поттер" Джорджа Уизли, также поддержал Украину. Он купил футболку с украинской символикой и опубликовал фото у себя в инстаграме. Как известно, средства, полученные от продажи мерча, спортсмен жертвует украинцам, пострадавшим от войны.



Оливер Фелпс в футболке бренда Александра Усика / Фото с инстаграма актера

Украинцев поддержала и писательница Джоан Роулинг, без которой фильма о Гарри Поттере не было. Она призвала мир помочь украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Писательница не только собирает средства со своей благотворительной организацией Lumos, но и сама пожертвовала 1 миллион стерлингов, что равняется 1,3 миллиона долларов.