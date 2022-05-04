Деніел Редкліфф підтримав українців

На сайті Magicartz представлено мантії з краватками різного кольору із самого Гоґвортсу, передає 24 канал. Внизу є повідомлення від Редкліфа і зазначено, що доставка безкоштовна.

До теми Фелтон, Редкліфф, Фелпс: зірки "Гаррі Поттера", які солідарні з Україною

Отож там зазначено: "Ми збираємо кошти на підтримку сімей та дітей в Україні". Безумовно, така підтримка є також важливою для України. Раніше Данієль порівнював Путіна з темним чарівником Волдемортом і пропонував безкоштовно чарівні палички, щоб позбутися ворога.

Таким чином, придбавши мантію кожен фанат Гаррі Поттера допоможе Україні.



Мантії, які продає Редкліфф на сайті Magicartz / Колаж 24 каналу

Які ще зірки з "Гаррі Поттера" підтримали Україну

Британський актор Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, активно веде сторінку в інстаграмі, часто публікує там відео, на яких співає. У березні він опублікував ролик, під яким залишив посилання на сторінку Razom for Ukraine – некомерційної організації, яка підтримує українців.

Том Фелтон підтримав українців: дивіться відео онлайн

Олівер Фелпс, який зіграв у сазі "Гаррі Поттер" Джорджа Візлі, також підтримав Україну. Він придбав футболку з українською символікою та опублікував фото у себе в інстаграмі. Як відомо, кошти, отримані від продажу мерчу, спортсмен жертвує українцям, які постраждали від війни.



Олівер Фелпс у футболці бренду Олександра Усика / Фото з інстаграму актора

Українців підтримала й письменниця Джоан Роулінг, без якої фільму про Гаррі Поттера не було б. Вона закликала світ допомогти українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Письменниця не лише збирає кошти зі своєю доброчинною організацією Lumos, а й сама пожертвувала 1 мільйон стерлінгів, що дорівнює 1,3 мільйона доларів.