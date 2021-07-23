Известно, что актер заработал 99 миллионов долларов за главную роль во франшизе о Гарри Поттере. Но Дэниел Рэдклифф стал известным не просто так, а благодаря своей особой манере перевоплощаться в роль и специфической удаче – выбрать удачный, успешный и уникальный проект, чтобы раскрыть свой талант полностью.

О будущем проекте актера читайте Дэниел Рэдклифф сыграет необычную для себя роль в фильме с Сандрой Буллок и Ченингом Татумом

7 драматических ролей Дэниела Рэдклиффа

1. Записки юного врача (сериал)

Оригинальное название: A Young Doctor’s Notebook & Other Stories,

Год: 2012 — 2013

IMDb: 7,9

Сериал снят по мотивам одноименной повести писателя Михаила Булгакова. В неспокойное революционное время 1917 года молодой врач Владимир Бомгард (Джон Гемм) прибывает в маленькое село, где возглавляет местную больницу. Главный герой остается лицом к лицу с огромными трудностями своей профессии, которые подогревают суеверность местных жителей. Дэниел Рэдклифф исполняет роль Владимира в молодости. "Записки юного врача" сериал: смотрите трейлер

2. Женщина в черном

Оригинальное название: The Woman in Black

Год: 2012

IMDb: 6,4

Дэниел Рэдклифф исполняет роль молодого юриста Артура Кипса. Сюжет фильма предлагает нам конец 19 века, который развивается на фоне начала индустриализации. Артур Кипс вынужден оставить свою семью и поехать по делам в северный поселок, чтобы оформить необходимые документы, оставшиеся от умершего хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места, он понимает, что над поселком нависла таинственная тень, так как именно это приключение ознаменует начало череды ужасных смертей в семьях жителей села… "Женщина в черном" 2021: смотрите трейлер онлайн 3. Человек – швейцарский нож Оригинальное название: Swiss Army Man

Год: 2016

IMDb: 7,0

Фильм довольно специфический по описанию, но немного напоминает экранизацию мультфильма "Труп невесты" Тима Бартона. Оказавшись на необитаемом острове, Хэнк уже был готов потерять всякую надежду, но все меняется, когда на берегу он находит труп по имени Мэнни. Многофункциональность Мэнни поможет Хэнку выжить в диких условиях и заново обрести радость жизни. Вместе они отправятся в эпическое приключение, которое вернет Хэнка к девушке его мечты. "Человек – швейцарский нож" 2016: смотрите трейлер онлайн 4. Абсолютная власть Оригинальное название: Imperium

Год: 2016

IMDb: 6,5

Дэниел исполняет роль Нэта Фостера, агента ФБР под прикрытием, который нанимается в банду неонацистов, чтобы предотвратить акт террора. Молодой парень должен жить каждый день среди страшного насилия и жестокости, бороться с ужасными людьми, но не нарушить собственные принципы. Каждое его неосторожное действие может поставить под угрозу жизнь. На что готов агент ФБР ради выполнения миссии? Фильм основан на реальных событиях. "Абсолютная власть" 2016: смотрите трейлер фильма 5. Джунгли Оригинальное название: Jungle

Год: 2017

IMDb: 6,7

Трое друзей нанимают гида, чтобы узнать, каково изнутри самое сердце Амазонии – джунгли Боливии. После ужасного события писатель Йосси Гинсберг (Дэниел Рэдклифф) оказывается один на один с устрашающими джунглями. У него нет ни карты, ни оружия, ни хоть каких-то навыков выживания. Посреди всех этих опасностей он должен найти, где ночевать и чем питаться. В поисках выхода из этой ситуации Йосси теряет ориентацию в пространстве. К тому же с ним прощается здравый смысл... История фильма основана на реальных событиях. "Джунгли" 2017: смотрите трейлер фільму 6. Чудотворцы (сериал) Оригинальное название: Miracle Workers

Год: 2019 – …

IMDb: 7,0 Сюжет не из новых: Господь хочет уничтожить Землю. Если бы не два ангела, которые пытаются исправить ситуацию и убедить Босса, что человечество все же заслуживает еще один шанс. Для этого они должны совершить чудо – заставить незнакомцев влюбиться друг в друга! "Чудотворцы" сериал: смотрите трейлер 7. Побег из Претории Оригинальное название: Escape from Pretoria

Год: 2020

IMDb: 6,8