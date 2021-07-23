Відомо, що актор заробив 99 мільйонів доларів за головну роль у франшизі про Гаррі Поттера. Але Денієл Редкліфф не просто так став відомим, а завдяки своїй особливій манері вживатись в роль та специфічній удачі – вибрати вдалий, успішний та унікальний проєкт, щоб розкрити свій талант повністю.

Про майбутній проєкт актора читайте Денієл Редкліфф зіграє незвичну для себе роль у фільмі з Сандрою Буллок та Ченінгом Татумом

7 драматичних ролей Денієла Редкліффа

1. Записки молодого лікаря (серіал)

Оригінальна назва: A Young Doctor’s Notebook & Other Stories,

Рік: 2012 — 2013

IMDb: 7,9

Серіал знятий за мотивами одноймоенної повісті письменника Михайла Булгакова. У неспокійний революційний час 1917 року молодий лікар Володимир Бомгард (Джон Гемм) прибуває у маленьке село, де очолює місцеву лікарню. Головний герой залишається віч-на-віч із величезними труднощами своєї професії, які підігрівають забобонність місцевих мешканців. Денієл Редкліфф виконує роль Володимира в молодості. "Записки молодого лікаря" серіал: дивіться трейлер

2. Жінка в чорному

Оригінальна назва: The Woman in Black

Рік: 2012

IMDb: 6,4

Денієл Редкліфф виконує роль молодого юриста Артура Кіпса. Сюжет фільму пропонує нам кінець 19 століття, яке розвивається на фоні початку індустріалізації. Артур Кіпс змушений залишити свою сім'ю і поїхати по справах до північного селища, щоб оформити необхідні документи, що залишилися від померлого господаря маєтку Іл Марш. Діставшись до місця, він розуміє, що над селищем нависла таємнича тінь, адже саме ця пригода ознаменує початок низки жахливих смертей в сім’ях мешканців села… "Жінка в чорному" 2021: дивіться трейлер онлайн 3. Людина – швейцарський ніж Оригінальна назва: Swiss Army Man

Рік: 2016

IMDb: 7,0

Фільм досить специфічний за описом, але дещо нагадує екранізацію мультфільму "Труп нареченої" Тіма Бартона. Опинившись на безлюдному острові, Генк вже був готовий втратити будь-яку надію, але все змінюється, коли на березі він знаходить труп на ім’я Менні. Багатофункціональність Менні допоможе Генку вижити в диких умовах і заново знайти радість життя. Разом вони відправляться в епічну пригоду, яка поверне Генка до дівчини його мрії. "Людина – швейцарський ніж" 2016: дивіться трейлер онлайн 4. Абсолютна влада Оригінальна назва: Imperium

Рік: 2016

IMDb: 6,5

Денієл виконує роль Нета Фостер, агент ФБР під прикриттям, який наймається в банду неонацистів, щоб запобігти акту терору. Молодий хлопець повинен жити кожен день серед страшного насильства і жорстокості, боротися з жахливими людьми, але не порушити власні принципи. Кожна його необережна дія може поставити під загрозу життя. На що готовий агент ФБР заради виконання місії? Фільм засновано на реальних подіях. "Абсолютна влада" 2016: дивіться трейлер фільму 5. Джунглі Оригінальна назва: Jungle

Рік: 2017

IMDb: 6,7

Троє друзів наймають гіда, щоб дізнатись, якою є зсередини саме серце Амазонії — джунглі Болівії. Після жахливої події письменник Йоссі Ґінсберґ (Денієл Редкліфф) опиняється один на один із страхітливими джунглями. У нього немає ні карти, ні зброї, ні хоч якихось навичок виживання. Посеред усіх цих небезпек він повинен знайти, де ночувати і чим харчуватися. У пошуках виходу з цієї ситуації Йоссі втрачає орієнтацію у просторі. До того ж зним прощається здоровий глузд... Історія фільму заснована на реальних подіях. "Джунглі" 2017: дивіться трейлер фільму 6. Чудотворці (серіал) Оригінальна назва: Miracle Workers

Рік: 2019 – …

IMDb: 7,0 Сюжет не з нових: Господь хоче знищити Землю. Якби не два янгели, які намагаються виправити ситуацію і переконати Боса, що людство все ж таки заслуговує ще один шанс. Для цього вони повинні зробити диво – змусити незнайомців закохатися одне в одного! "Чудотворці" серіал: дивіться трейлер 7. Втеча з Преторії Оригінальна назва: Escape from Pretoria

Рік: 2020

IMDb: 6,8