Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на сайт World of Reel. В материале узнаете, какие подробности известны о новой ленте.

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Дэвид Финчер будет снимать фильм по сценарию Тарантино: что известно

Фильм выйдет в рамках контракта с Netflix. Также известно, что Брэд Питт повторит свою роль каскадера Клиффа Бута, которая принесла ему Оскар в номинации "Лучший актер второго плана". Участие Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Дакоты Фэннинг пока не подтвердили.

Как сообщает издание Variety, съемки новой части ленты начнутся уже в 2025 году, но дата выхода картины в мировой прокат пока неизвестна. По данным инсайдеров, на этот раз Тарантино выступит сценаристом фильма, а вот режиссером станет Дэвид Финчер.

"Однажды в Голливуде": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, первый фильм "Однажды в Голливуде" появился в 2019 году. По сюжету ленты, Голливуд 60-ых годов прошлого века доживает свой "золотой век". А зритель видит этот мир сквозь призму популярного актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Фильм получил немало наград. Впоследствии поклонники ленты смогут оценить, удастся ли сиквелу переплюнуть "Однажды в Голливуде".

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