Редакция Кино 24 собрала комедийные фильмы 90-х, которые обязательно заставят вас смеяться. Они подарят беззаботный юмор, веселье и хорошее настроение.

К слову Просматриваются на одном дыхании: 3 комедийные сериалы, которые стали культовыми

"Мир Уейна" (1992)

В центре сюжета – Гарт и Уэйн, молодые ребята и ведущие программы "Мир Уэйна". Успешный бизнесмен, который увидел эту забавную передачу, решает заработать на этом средств. Он предлагает ребятам контракт, а те мечтают высокие зарплаты и прайм-тайм на ТВ. Один из самых кассовых фильмов тех времен, показывающий друзей за глупостями и весельем.

"Мир Уейна": смотрите трейлер онлайн

"День сурка" (1993)

В небольшом городке в Пенсильвании каждый год 2 февраля после зимней спячки просыпается сурок и прогнозирует людям погоду. Это событие снимает циничный и капризный ведущий Фил Коннорс. И вдруг время зацикливается на этом дне – кажется, что 3 февраля никогда не наступит. Комедия стала настолько успешной, что чуть не стала отдельным жанром.

"День сурка": смотрите трейлер онлайн

"Один дома" (1990)

События культового фильма разворачиваются во время Рождества. Семейство Маккалистеров отправляется на каникулы в Париж. В доме царит хаос, поэтому никто не обращает внимания на самого младшего 8-летнего Кевина. Мальчик мечтает, чтобы вся его семья исчезла – и на следующий день его желание осуществляется. Этот фильм вне всяких сомнений еще долгое время будет оставаться любимой комедийной картиной для семьи.

"Один дома": смотрите трейлер онлайн

"Мои голубые небеса" (1990)

Мафиози Винченцо Антонелли попадает в неприятности, поэтому оставляет свою итальянскую семью и едет в провинцию. Жена уходит от него, поэтому Винни начинает новую жизнь в компании агента ФБР, которого приставили следить за ним. И мафиози сложно забыть свою жизнь гангстера, поэтому на парочку ждут веселые приключения. Это комедийное продолжение "Славных парней", где нет жестокости и насилия, а забавные выходки героя.

"Мои голубые небеса": смотрите трейлер онлайн

"Тупой и еще тупее" (1994)

Фильм рассказывает о двух взрослых телепней – Ллойда и Гарри. Им в руки случайно попадает кейс с деньгами, поэтому ребята хотят честно вернуть его владелице Мэри. Но на самом деле девушка оставила чемоданчик намеренно. Друзья отправляются в путешествие на ее поиски, где с ними постоянно будут случаться курьезы. Главные актеры Джим Керри и Джефф Дэниелс доказывают, что они недаром являются легендами комедийного жанра.

"Тупой и еще тупее": смотрите трейлер онлайн