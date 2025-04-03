Редакція Кіно 24 зібрала комедійні фільми 90-х, які обов'язково змусять вас сміятися. Вони подарують безтурботний гумор, веселощі та гарний настрій.

До слова Переглядаються на одному подиху: 3 комедійні серіали, які стали культовими

"Світ Вейна" (1992)

У центрі сюжету – Гарт і Вейн, молоді хлопці та ведучі програми "Світ Вейна". Успішний бізнесмен, який побачив цю кумедну передачу, вирішує заробити на цьому коштів. Він пропонує хлопцям контракт, а ті мріють високі зарплати й прайм-тайм на ТБ. Один з найкасовіших фільмів тих часів, що показує друзів за дурощами й веселощами.

"Світ Вейна": дивіться трейлер онлайн

"День бабака" (1993)

У невеликому містечку в Пенсильванії щороку 2 лютого після зимової сплячки прокидається бабак і прогнозує людям погоду. Цю подію знімає цинічний та примхливий ведучий Філ Коннорс. Та раптом час зациклюється на цьому дні – здається, що 3 лютого ніколи не настане. Комедія стала настільки успішною, що мало не стала окремим жанром.

"День бабака": дивіться трейлер онлайн

"Сам удома" (1990)

Події культового фільму розгортаються у час Різдва. Сімейство Маккалістерів вирушає на канікули в Париж. У домі панує хаос, тож ніхто не звертає уваги на наймолодшого 8-річного Кевіна. Хлопчик мріє, щоб вся його родина зникла – і наступного дня його бажання здійснюється. Цей фільм поза всіма сумнівами ще тривалий час залишатиметься улюбленою комедійною картиною для сім'ї.

"Сам удома": дивіться трейлер онлайн

"Мої блакитні небеса" (1990)

Мафіозі Вінченцо Антонеллі потрапляє у неприємності, тому залишає свою італійську сім'ю та їде до провінції. Дружина йде від нього, тож Вінні починає нове життя у компанії агента ФБР, якого приставили слідкувати за ним. Та мафіозі складно забути своє життя гангстера, тож на парочку чекають веселі пригоди. Це комедійне продовження "Славних хлопців", де немає жорстокості й насилля, а кумедні витівки героя.

"Мої блакитні небеса": дивіться трейлер онлайн

"Тупий і ще тупіший" (1994)

Фільм розповідає про двох дорослих телепнів – Ллойда та Гаррі. Їм до рук випадково потрапляє кейс з грошима, тож хлопці хочуть чесно повернути його власниці Мері. Та насправді дівчина залишила валізку навмисно. Друзі вирушають у подорож на її пошуки, де з ними постійно траплятимуться курйози. Головні актори Джим Керрі та Джефф Деніелс доводять, що вони недарма є легендами комедійного жанру.

"Тупий і ще тупіший": дивіться трейлер онлайн