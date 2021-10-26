Как сообщили The Hollywood Reporter, только за минувшую пятницу "Дюна" заработала в домашнем прокате 17,5 миллионов и возглавила бокс-офис в США. Фильму прочили кассовые сборы примерно в 35 миллионов за первый уикенд, но картина собрала более 40 миллионов долларов.

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Мировые прокатные сборы эпической ленты на сегодняшний день составляют 220,7 миллиона долларов, при том, что бюджет картины достигает лишь 165 миллионов.

Ранее режиссер картины Дени Вильнев критиковал решение кинокомпании Warner Bros. о запуске картины в гибридном формате. Но "Дюна" все же вышла на стриминговом сервисе HBO Max днем ​​раньше, чем премьера в США – 21 октября 2021 года. К подобным мерам приходится обращаться в связи с желанием минимизировать потери в период пандемии.

Как сообщили в Variety со ссылкой на Samba TV (аналитическая компания), в период с 21 по 24 октября на стриминговой платформе HBO Max "Дюну" просмотрели 1,9 миллиона пользователей в США. Это больше, чем у "Лиги справедливости" Зака ​​Снайдера, которую просмотрели 1,8 миллиона пользователей, но меньше, чем у "Отряда самоубийц" Джеймса Ханна, который просмотрели 2,8 миллиона за тот же период.

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