Еще в 2023 году актер мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины и стал на защиту страны. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас служит и чем занимается актер.

Где сейчас служит Дмитрий Сова?

Дмитрий Сова рассказал, что сейчас занимает должность начальника отдела создания аудиовизуального контента. По его словам, его команда занимается популяризацией рекрутинга как альтернативы ТЦК, объясняя, что это фактически своеобразная "биржа труда" для гражданских.

Он отметил, что такой подход позволяет людям адаптировать свою профессию к военной службе и попасть именно туда, где они будут максимально эффективными.

Для меня важно, чтобы человек оказался в правильном подразделении, в хорошей команде, среди единомышленников. Чтобы он мог выполнять свои задачи и одновременно защищать страну без лишнего стресса,

– поделился актер.

Об этом и других важных темах – в частности, как война изменила жизнь актера, чувствует ли он, что является самым важным для военных после возвращения к гражданской жизни, и многое другое – Дмитрий Сова рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу, которое выйдет уже 9 мая.

Какую роль Дмитрий Сова сыграл в фильме "Уставшие"?

Дмитрий Сова сыграл одну из ключевых ролей в новом украинском фильме "Уставшие". Его персонаж Андрей возвращается к мирной жизни, которая уже никогда не будет для него такой, как раньше.

Ему придется бороться не только с физическими травмами, но и с более глубокими внутренними переживаниями и усталостью, которую невозможно просто преодолеть.

Персонаж Дмитрия Совы – это собирательный образ многих реальных историй, которые переживают украинские военные.

Поэтому если вы еще не видели ленту, стоит обязательно исправить это и посмотреть фильм в кинотеатрах своего города.