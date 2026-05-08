Ще у 2023 році актор мобілізувався до лав Збройних сил України та став на захист країни. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз служить і чим займається актор.

Де зараз служить Дмитро Сова?

Дмитро Сова розповів, що нині обіймає посаду начальника відділу створення аудіовізуального контенту. За його словами, його команда займається популяризацією рекрутингу як альтернативи ТЦК, пояснюючи, що це фактично своєрідна "біржа праці" для цивільних.

Він зазначив, що такий підхід дає змогу людям адаптувати свою професію до військової служби та потрапити саме туди, де вони будуть максимально ефективними.

Для мене важливо, щоб людина опинилася у правильному підрозділі, у хорошій команді, серед однодумців. Щоб вона могла виконувати свої завдання й водночас захищати країну без зайвого стресу,

– поділився актор.

Про це та інші важливі теми – зокрема, як війна змінила життя актора, чи відчуває він, що є найважливішим для військових після повернення до цивільного життя, та багато іншого – Дмитро Сова розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, яке вийде уже 9 травня.

Яку роль Дмитро Сова зіграв у фільмі "Втомлені"?

Дмитро Сова зіграв одну з ключових ролей у новому українському фільмі "Втомлені". Його персонаж Андрій повертається до мирного життя, яке вже ніколи не буде для нього таким, як раніше.

Йому доведеться боротися не лише з фізичними травмами, а й із глибшими внутрішніми переживаннями та втомою, яку неможливо просто подолати.

Персонаж Дмитра Сови – це збірний образ багатьох реальних історій, які переживають українські військові.

