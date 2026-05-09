Больше всего истощает равнодушие, – актер-военный откровенно рассказал, как война изменила его жизнь

Актер Дмитрий Сова сначала полномастабного вторжения пополнил ряды ВСУ. Сейчас служба мужчины проходит в Первом центре рекрутинга в Киеве, параллельно он снимается в кино.

Сова сыграл главную роль в драме "Уставшие", которая вышла в прокат 7 мая. В интервью 24 Каналу военный рассказал, как война изменила его жизнь.

Тоже интересно 7 фильмов о Второй мировой войне, которые надо увидеть

Дмитрий Сова признался, что сейчас не чувствует сильной усталости, ведь адаптировался к гражданской жизни. Хотя актер служит в Первом центре рекрутинга в Киеве, домой приходит только, чтобы переночевать.

Но больше всего я до сих пор чувствую несовершенство системы. И несовершенство людей тоже. Потому что армия – это такой же срез общества: есть ответственные люди, есть менее ответственные. Больше всего истощает равнодушие. И я сейчас говорю не о ком-то конкретно, а о системе в целом,

– отметил он.

Военный считает, что есть вопросы, которые нужно решать сейчас, а не откладывать на потом. Однако добавил, что никто этим не занимается и даже часто не предлагает варианты решения проблемы.

Мне кажется, именно об этом и наш фильм "Уставшие" – это напоминание, что война продолжается, и никто пока не может спрогнозировать, к каким последствиям она приведет,

– поделился Сова.

Дмитрий Сова в фильме "Уставшие" / Кадр из фильма

По словам Дмитрия, одна из проблем – ПТРС (посттравматическое стрессовое расстройство) у военных. Актер отметил, что пока тема медленно изучается, а каждый проживает это состояние по-разному.

К каждому нужен отдельный подход, а это долгий и сложный процесс. Но почему-то об этом говорят недостаточно,

– добавил военный.

Также Сову беспокоит то, что многие люди годами остаются не на своих должностях. Хотя признался, что ему повезло с командирами и собратьями.

И с людьми, которых можно назвать токсичными или равнодушными, я сталкиваюсь редко. Возможно, мне просто везет. Для меня такие люди – скорее напоминание о том, в какую сторону я точно не хочу двигаться,

– рассказал Дмитрий.

Актер отметил, что даже если война закончится через год – два, впереди у украинцев много работы "не только по восстановлению страны, но и по восстановлению самих себя".

Мне кажется, нам всем придется возрождаться заново. Как фениксу, который должен появиться из пепла. И это очень сложный путь,

– предположил Сова.

О чем фильм "Уставшие", где сыграл Дмитрий Сова?

В фильме рассказывается о ветеранах Любе и Андрее. Они пытаются справиться с травмами войны через поддержку друг друга, но сталкиваются с серьезным испытанием: равнодушием окружения и собственными страхами. Однако шанс на исцеление и новую жизнь все равно есть.

Режиссером "Уставших" стал Юрий Дунай, а партнершей Дмитрия Совы в ленте является Валерия Ходос. К актерскому составу также присоединились Ирма Витовская, Олег Симороз, Дарья Легейда и другие.