Дмитрий объяснил, почему согласился играть в этой картине. Актер заявил, что принял предложение сняться в фильме, потому что тогда он еще был студентом и очень мечтал о кинокарьере.

Смотрите также Где сейчас и как встретила полномасштабную войну звезда "Женского доктора" Олеся Власова

Дмитрий Ступка объяснил, почему согласился играть в картине

По словам Дмитрия Ступки, эта картинка стала его дебютной в полнометражном кино. Актер отмечает, что на кастинг его пригласил эстонский режиссер Андрес Пуустусмаа, который увидел его выступление в постановке "Чайка" в Театре Франко. Однако позже режиссера сменили на Олега Погодина.

Кстати, он меня предупреждал, что лучше не принимать предложения, потому что герой непростой. Но мой Серый – не злодей, просто слабохарактерный парень. В конце концов, актеры часто играют плохишей, но это не значит, что они в обычной жизни разделяют взгляды своих киногероев. Кроме того, я был очень молодым, студентом. Когда узнал, что меня берут на роль в кино, прыгал от счастья до потолка,

– говорит Дмитрий.

Когда Олег Погодин отснял этот фильм, ему не позволили монтировать ленту самостоятельно, поскольку хотели изменить все на свой лад.

Тогда он взял себе псевдоним Борис Ростов. И недаром, потому что то, что было прописано в сценарии и что появилось на экране, – разные вещи. Оказалось, что этот фильм финансировала какая-то российская партия. Я думаю, что они сделали его таким специально – для разжигания вражды. Но понял это уже постфактум, когда картину смонтировали и выпустили,

– вспомнил Ступка.

Конечно, позже это все вылезло актеру боком. Однако Дмитрий утверждает, что во время работы над фильмом не мог об этом даже подумать.

Что известно о фильме "Мы из будущего 2"

Фильм "Мы из будущего 2" – это историческое фэнтези, которое вышло в российский прокат в феврале 2010 года. Украинское Министерство культуры отказало в предоставлении разрешения на прокат этой ленты в Украине из-за роста межнациональной розни и субъективного восприятия исторических событий.

По оценке специалистов, из-за запрета фильма в Украине российская прокатная компания понесла потери в размере 500 тысяч долларов.